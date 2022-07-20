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Omicron挾帶高傳播力　居家隔離完「如何清消」才安心？

Omicron挾帶高傳播力　居家隔離完「如何清消」才安心？
Omicron挾帶高傳播力　居家隔離完「如何清消」才安心？

健康醫療網

2022-07-20 09:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】新冠肺炎肆虐全球，而目前的主流變種病毒株Omicron又因傳播力強，現正於全台大流行，每日皆有上萬例新增確診案例。因應政府現今防疫政策，新冠肺炎確診案例及親密接觸者，絕大多數都是在家進行居家照護或隔離，然而這也會衍生一些生活上的疑慮，例如隔離完畢後「居家環境的清消問題」。

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民眾楊小姐（化名）表示，因家中有兒童，每逢外出返家後必定會進行消毒，也會定期打掃清潔，但像窗框、浴室邊角這種難清理的地方，即便打掃過還是會藏汙納垢，所以當然也會擔心自己是不是「消毒不確實」。

下班後要打掃、消毒還要顧小孩　雙薪家庭身心俱疲

針對這些後疫情時代引發的民生需求，生活媒合平台推出生活管家服務，一次性完成居家清潔及消毒，在減少接觸的狀況下，保護家中孩童、老人及寵物安全，也讓消費者擁有更多時間享受家中生活。

為什麼要請專人協助清消？生活媒合平台專案經理楊宸喆指出，除了家中有小孩及長輩的家庭會特別注重防疫消毒之外，對有些雙薪家庭來說，下班後還要進行居家清消「實在太累」！而經過完整訓練的管家，依照不同環境、不同材質，使用特定器具做清消，不僅協助處理一般人清潔容易忽略的角落，也會針對消費者常接觸的部分，如門把、遙控器或小朋友使用的玩具加強消毒，「與民眾自己清潔有一定差距」。

雙向保障！　消費者居隔後需出示快篩陰性證明

楊宸喆強調，為讓消費者安心，每位管家在入職前除需成功申請良民證外，亦需出示完整接種三劑疫苗之證明。且在出勤前需向上彙報自身身體狀況，一有異狀隨時請其他同仁幫忙服務，此外，執行任務時管家會穿著全套防護裝備，採用安全、無毒、無臭不影響人體的消毒劑，確保防疫安全。

不僅保護消費者，楊宸喆提到，管家的身體健康也須重視並確保受保障，因此，如消費者近日剛完成居家隔離，則需提供近期快篩或PCR篩檢陰性證明，才能請管家進行居家服務。

楊宸喆補充，此項服務雖目前僅限雙北地區使用，但從今（2022）年五月起跑至今，不過一個多月，需求量已遠超預期，代表居家清消問題是民眾刻不容緩待解決的問題，未來也會陸續將服務延伸到其他縣市，讓更多需求者可有效利用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54447

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