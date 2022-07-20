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雞蛋竟可保護心臟！研究：吃雞蛋的人體內好膽固醇含量較高

雞蛋竟可保護心臟！研究：吃雞蛋的人體內好膽固醇含量較高
雞蛋竟可保護心臟！研究：吃雞蛋的人體內好膽固醇含量較高

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-20 10:00:43

心血管疾病在全球都是「沉默的頭號殺手」，其中包括心臟病和中風，而高膽固醇被認為是這些疾病的罪魁禍首。每年在英國約有16萬人死於心血管疾病，相當於每日有460人死亡。而美國的死亡人數甚至更多，每年有約65萬人死於心臟病。

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▲ 膽固醇被認爲是造成心血管疾病的罪魁禍首。（示意圖／Pixabay）

根據英媒Daily Mail報導，一項新的研究顯示，每天吃一個全蛋的人，其體內的健康蛋白質、好膽固醇含量相對較高，而壞膽固醇含量較低。這可以預防動脈堵塞、降低心血管疾病的風險，從而降低心臟病發作和中風的風險。

北京大學的研究表明，吃雞蛋的人血液中含有更多一種稱爲「APOA1」的蛋白質，它是良好膽固醇的主要組成部分。研究人員調查了4,778名年齡介於30至79歲之間的成年人，結果顯示每週吃4至7 個雞蛋的人，體內的APOA1水平很高。與經常吃雞蛋的人相比，吃雞蛋較少的參與者，被發現「有益蛋白質」含量較低，而「有害蛋白質」含量較高。

Pixabay
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▲ 每天吃一個全蛋的人，其健康蛋白質、好膽固醇含量相對較高。（示意圖／Pixabay）

APOA1是高密度脂蛋白（High-Density Lipoprotein，簡稱HDL）的組成部分，而HDL是一種「好膽固醇」，可將脂肪物質帶到肝臟進行分解，並保護動脈和血管，免受脂肪沉積的影響。

中國大學流行病學和公共衛生專家余燦清教授表示，這些發現為「爲何適度食用雞蛋對心血管健康有益」提供了解答。研究顯示，食用雞蛋與體內幾種代謝物有關，這可能表示適量食用雞蛋，對心血管能起到保護作用。

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