雞蛋竟可保護心臟！研究：吃雞蛋的人體內好膽固醇含量較高

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根據英媒Daily Mail報導，一項新的研究顯示，每天吃一個全蛋的人，其體內的健康蛋白質、好膽固醇含量相對較高，而壞膽固醇含量較低。這可以預防動脈堵塞、降低心血管疾病的風險，從而降低心臟病發作和中風的風險。
北京大學的研究表明，吃雞蛋的人血液中含有更多一種稱爲「APOA1」的蛋白質，它是良好膽固醇的主要組成部分。研究人員調查了4,778名年齡介於30至79歲之間的成年人，結果顯示每週吃4至7 個雞蛋的人，體內的APOA1水平很高。與經常吃雞蛋的人相比，吃雞蛋較少的參與者，被發現「有益蛋白質」含量較低，而「有害蛋白質」含量較高。
▲ 每天吃一個全蛋的人，其健康蛋白質、好膽固醇含量相對較高。（示意圖／Pixabay）
APOA1是高密度脂蛋白（High-Density Lipoprotein，簡稱HDL）的組成部分，而HDL是一種「好膽固醇」，可將脂肪物質帶到肝臟進行分解，並保護動脈和血管，免受脂肪沉積的影響。
中國大學流行病學和公共衛生專家余燦清教授表示，這些發現為「爲何適度食用雞蛋對心血管健康有益」提供了解答。研究顯示，食用雞蛋與體內幾種代謝物有關，這可能表示適量食用雞蛋，對心血管能起到保護作用。
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