「生酮飲食」危害大？女子之死敲響警鐘　醫師警告：有潛在風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麽是生酮飲食？生酮飲食（Ketogenic diet，簡稱KD）是一種高脂肪、低碳水，搭配蛋白質和其他營養素的配方飲食。一份標準的生酮飲食，由75%的脂肪、20%的蛋白質，和5%碳水化合物組成。
人類平日身體所需能量，主要由葡萄糖提供。生酮飲食的原理，就是消除所有碳水化合物的來源，將人體的能量來源，從使用葡萄糖，轉而利用脂肪。此過程被稱為「酮症」，通常在實行生酮飲食後，大約三至四天內發生。
生酮飲食可以減肥？上個世紀20年代，生酮飲食被首次應用於治療兒童癲癇，遂被證實有一定的療效，更逐漸演化成熱門的減肥方法，被現代人所推崇。人們透過嚴格控制碳水攝取量，強迫人體以脂肪為能量來源，以此達到瘦身效果。
▲ 人們透過嚴格控制碳水攝取，強迫人體以脂肪為能量來源，達到瘦身效果。（示意圖／Envato Elements）
女子遵循生酮飲食致其死亡？2020年10月2日，一名寶萊塢女演員米甚蒂（Mishti Mukherjee），被曝光死於腎功能衰竭。根據外媒Business Today報導，米甚蒂生前嚴格遵循生酮飲食，進而患上腎病，導致她英年早逝。由於生酮飲食的蛋白質含量極低，因此長期遵循，或有可能使腎臟超出負荷，更可能導致腎結石。
印度古爾岡（Gurugram）的富通紀念研究所（Fortis Hospital）腎臟病學和腎臟移植主任沙利（Salil Jain）認為，生酮飲食的脂肪和蛋白質含量相對比較高，碳水化合物含量低。若人們長期大量使用紅肉等脂肪食物，形成腎結石的風險更高。
沙利表示，「生酮飲食可能使那些患有腎臟疾病的人，腎功能加速惡化。理論上，動物食品攝入量的增加，會使尿液酸性更強，意即增加尿液中鈣的排泄水平」。
▲ 醫師警告，長期大量使用紅肉等脂肪食物，恐對腎臟造成負擔。 （示意圖／Envato Elements）
生酮飲食的危害有多大？新德里 Sri Balaji 行動醫學研究所（Sri Balaji Action Medical Institute）的資深營養師普里亞（Priya Bharma）直言，生酮飲食是「最難遵循的飲食計劃」之一，主要側重於減肥。人們長期攝入高脂肪和高蛋白質，肯定有潛在的風險，更有可能衍生出其他健康問題。
誰適合遵循生酮飲食？普里亞透露，一般不建議理想體重或較輕體重的人進行節食，並強調一個人不應該「持續遵循生酮飲食超過45 天」，因為身體缺乏豐富的營養素，以及長期攝入高蛋白，在沒有其他相關預防措施的情況下，恐對腎臟造成負擔」。
根據各項研究指出，生酮飲食的潛在副作用之一是腎結石。因此人們除了每天需要喝大量的水、減輕腎臟的壓力之外，更建議尋求專業人士協助，以瞭解在日常飲食之外，還需要額外攝取哪些營養素。這樣的話，在實行生酮飲食的同時，更可以降低罹患腎結石的風險。
報導參考：Business Today
延伸閱讀
流鼻血別冰敷！ 醫揭「熱敷、吃冰」才能有效止鼻血
幼童全身80%燒燙傷 醫痛揭「斑馬條紋」家暴虐童案