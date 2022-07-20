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專家揭秘女生私密處的致命殺手：「小褲褲」！這樣做遠離下體瘙癢和陰道感染

專家揭秘女生私密處的致命殺手：「小褲褲」！這樣做遠離下體瘙癢和陰道感染
專家揭秘女生私密處的致命殺手：「小褲褲」！這樣做遠離下體瘙癢和陰道感染

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-20 10:00:43

內褲是女生最貼身的防護衣物，也是安全感的來源。市面上的內褲款式花樣百出，但這些款式對女生來說到底安不安全呢？

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就讓國外婦產科醫師Dr. Alyse Kelly-Jones來為你揭秘8個內褲密語！

https://www.pexels.com/
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1.最好的材質竟是「棉質內褲」

根據Healthline的報導，在眾多性感可愛的小褲褲當中，不起眼的純棉質內褲竟是最健康的內褲！

Dr. Kelly-Jones解釋：女性的私處有如嘴唇般嬌嫩和敏感，所以必需要細心地呵護和保護。正常情況女生的私處都會流有分泌物，透氣吸收力好的內褲可以避免小妹妹被悶到，也能防止長時間潮濕導致黴菌滋生。

但一般性感內褲大多使用人造布質如彈性纖維和尼龍製成，不僅悶熱不透氣，更是促使細菌滋生的溫床。因此，最透氣最吸濕的純棉內褲才是給小妹妹最好的選擇！

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2. 內褲每天換一次還不夠

媽媽們普遍上都教女孩一定要每天換洗內褲一次，但Dr. Kelly-Jones 卻建議說，女生們一旦發現妹妹不舒服了，就應該馬上把內褲換掉，而且愛換幾次就幾次！

許多女生會因為私密處黏液過多，就想說穿上護墊就能保持妹妹清爽舒適。然而Dr. Kelly-Jones卻警告說，這其實是不健康的做法，因為使用護墊一整天，會造成皮膚與護墊產生摩擦，久而久之便會刺激下體引起瘙癢。

https://unsplash.com/
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3. 晚上睡覺可以乾脆不穿內褲！

對於很常被陰道黴菌感染困擾的女性，醫生建議可以嘗試在睡覺時不用穿內褲，這樣不但可以讓小妹妹 「透透氣」，也可以減少細菌和黴菌滋生的機會，所以即使是一整夜不穿內褲也ＯＫ哦！

假如擔心下面「空空的」會感覺不習慣，在睡衣方面可以選擇穿比較寬鬆的褲子，但Dr. Kelly-Jones提醒， 這樣的話便要把褲子當成內褲一樣，必須要時常更換！

4. 健身時要穿內褲嗎？

很多女生運動時擔心穿緊身褲會露出內褲痕跡，是為了展現臀部的線條，而選擇乾脆不穿內褲。Dr. Kelly-Jones表示這是個人選擇，不想健身時穿內褲的女生可以選擇特別設計的健身褲，這種嵌入式內褲的布料有助於排汗吸濕，所以不用擔心濕氣問題。

運動時要穿內褲的話，一定要確保選擇合身的內褲，以避免肌膚與布料間有過多的摩擦，造成下體皮膚發癢和受傷。

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5. 丁字褲真的Ok嗎？

許多女性想要嘗試穿性感丁字褲，但卻擔心穿丁字褲會給私密處帶來許多危害。但目前為止，並沒有研究證實丁字褲就是陰道和尿道炎的罪魁禍首。

反之，研究結果都認為這些問題都與不良性行為和衛生習慣有關。尤其在2011年的一項調查顯示，頻繁、過度地清洗陰道，會導致陰道內的益菌遭到破壞，反而更容易引發細菌性陰道炎！

因此，醫師認為，如果丁字褲不會讓小妹妹感到不舒服，偶爾穿一下增添情趣其實不會有問題。

 

 

6. 洗內褲要用超強殺菌清潔劑？

千萬不可以！

內褲是與肌膚最親密接觸的衣物，若是使用有刺激性的洗衣劑來清洗，長期下來私處嬌嫩的皮膚會容易出現瘙癢和過敏症狀。因此Dr. Kelly-Jones叮嚀，務必要使用溫和的清潔劑來洗滌內褲。

 

https://pixabay.com/
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7. 內褲用一年就丟！

聽了你可能會被嚇到，即使每天都換洗內褲，乾淨的內褲也還會有高達一萬的細菌，因為洗衣機的水裡本身就含有大量的細菌！

最可怕的是，國外的微生物學教授Dr. Gerba也曾向媒體表示，除了細菌之外，平均每一條舊內褲都還殘留0.1克的糞便！

因此，專家提醒時常有陰道炎復發的女生，最好每年就更換一批新內褲！

最乾淨的清洗方法則是，內褲不和染有體液的衣服一起洗，洗好後以低溫烘乾30分鐘。若是家人生病的話衣物要分開洗，也要將有發炎細菌的內褲與其他衣物分開。

 

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8. 美麗的小褲褲會讓心情變好！

內褲雖然是隱藏的「內在美」，但美國一個有趣的投票結果顯示，25%的女性認為，穿著不好看或不合身的內褲會讓她們的心情變差。而47%女性則投票表示，穿上款式特別的內褲，會讓她們感覺自己比較性感，充滿自信。

所以千萬不要小看內褲的力量，即使別人看不見，也要仔細挑選讓自己變得有魅力的內在美！

當你就覺得心情鬱悶時，可以嘗試換一件自己喜歡的小褲褲，或許換上的瞬間就可以帶來幸福感哦！

原文出自：Healthline

 

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