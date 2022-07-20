專家揭秘女生私密處的致命殺手：「小褲褲」！這樣做遠離下體瘙癢和陰道感染

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1.最好的材質竟是「棉質內褲」根據Healthline的報導，在眾多性感可愛的小褲褲當中，不起眼的純棉質內褲竟是最健康的內褲！
Dr. Kelly-Jones解釋：女性的私處有如嘴唇般嬌嫩和敏感，所以必需要細心地呵護和保護。正常情況女生的私處都會流有分泌物，透氣吸收力好的內褲可以避免小妹妹被悶到，也能防止長時間潮濕導致黴菌滋生。
但一般性感內褲大多使用人造布質如彈性纖維和尼龍製成，不僅悶熱不透氣，更是促使細菌滋生的溫床。因此，最透氣最吸濕的純棉內褲才是給小妹妹最好的選擇！
2. 內褲每天換一次還不夠媽媽們普遍上都教女孩一定要每天換洗內褲一次，但Dr. Kelly-Jones 卻建議說，女生們一旦發現妹妹不舒服了，就應該馬上把內褲換掉，而且愛換幾次就幾次！
許多女生會因為私密處黏液過多，就想說穿上護墊就能保持妹妹清爽舒適。然而Dr. Kelly-Jones卻警告說，這其實是不健康的做法，因為使用護墊一整天，會造成皮膚與護墊產生摩擦，久而久之便會刺激下體引起瘙癢。
3. 晚上睡覺可以乾脆不穿內褲！對於很常被陰道黴菌感染困擾的女性，醫生建議可以嘗試在睡覺時不用穿內褲，這樣不但可以讓小妹妹 「透透氣」，也可以減少細菌和黴菌滋生的機會，所以即使是一整夜不穿內褲也ＯＫ哦！
假如擔心下面「空空的」會感覺不習慣，在睡衣方面可以選擇穿比較寬鬆的褲子，但Dr. Kelly-Jones提醒， 這樣的話便要把褲子當成內褲一樣，必須要時常更換！
4. 健身時要穿內褲嗎？很多女生運動時擔心穿緊身褲會露出內褲痕跡，是為了展現臀部的線條，而選擇乾脆不穿內褲。Dr. Kelly-Jones表示這是個人選擇，不想健身時穿內褲的女生可以選擇特別設計的健身褲，這種嵌入式內褲的布料有助於排汗吸濕，所以不用擔心濕氣問題。
運動時要穿內褲的話，一定要確保選擇合身的內褲，以避免肌膚與布料間有過多的摩擦，造成下體皮膚發癢和受傷。
5. 丁字褲真的Ok嗎？許多女性想要嘗試穿性感丁字褲，但卻擔心穿丁字褲會給私密處帶來許多危害。但目前為止，並沒有研究證實丁字褲就是陰道和尿道炎的罪魁禍首。
反之，研究結果都認為這些問題都與不良性行為和衛生習慣有關。尤其在2011年的一項調查顯示，頻繁、過度地清洗陰道，會導致陰道內的益菌遭到破壞，反而更容易引發細菌性陰道炎！
因此，醫師認為，如果丁字褲不會讓小妹妹感到不舒服，偶爾穿一下增添情趣其實不會有問題。
6. 洗內褲要用超強殺菌清潔劑？千萬不可以！
內褲是與肌膚最親密接觸的衣物，若是使用有刺激性的洗衣劑來清洗，長期下來私處嬌嫩的皮膚會容易出現瘙癢和過敏症狀。因此Dr. Kelly-Jones叮嚀，務必要使用溫和的清潔劑來洗滌內褲。
7. 內褲用一年就丟！聽了你可能會被嚇到，即使每天都換洗內褲，乾淨的內褲也還會有高達一萬的細菌，因為洗衣機的水裡本身就含有大量的細菌！
最可怕的是，國外的微生物學教授Dr. Gerba也曾向媒體表示，除了細菌之外，平均每一條舊內褲都還殘留0.1克的糞便！
因此，專家提醒時常有陰道炎復發的女生，最好每年就更換一批新內褲！
最乾淨的清洗方法則是，內褲不和染有體液的衣服一起洗，洗好後以低溫烘乾30分鐘。若是家人生病的話衣物要分開洗，也要將有發炎細菌的內褲與其他衣物分開。
8. 美麗的小褲褲會讓心情變好！內褲雖然是隱藏的「內在美」，但美國一個有趣的投票結果顯示，25%的女性認為，穿著不好看或不合身的內褲會讓她們的心情變差。而47%女性則投票表示，穿上款式特別的內褲，會讓她們感覺自己比較性感，充滿自信。
所以千萬不要小看內褲的力量，即使別人看不見，也要仔細挑選讓自己變得有魅力的內在美！
當你就覺得心情鬱悶時，可以嘗試換一件自己喜歡的小褲褲，或許換上的瞬間就可以帶來幸福感哦！
原文出自：Healthline
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