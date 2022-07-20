急重症團隊執行取栓手術　成功搶救生命

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新竹臺大分院急診醫學部蔡宗翰醫師說，在救護車無線電通報下，病人緊急被送到急診室，檢傷初步評估為發作三小時內的急性腦中風病人，立即啟動三小時內急性腦中風流程，進行腦部電腦斷層檢查，同時通知神經科醫師協助評估是否進行血栓溶解劑（rt-PA）治療。
蔡宗翰醫師進一步說明，當病人於緊急進行血栓溶解劑治療而神智狀態逐漸改善之際，考驗總是接踵而來，竟然又被診斷出急性心肌梗塞（STEMI），需要緊急心導管治療來挽救生命。毫無懸念立即通報急性冠心症照護團隊，在主治醫師評估病人狀況後，當下決定於導管室中，同時進行腦部血管及心臟冠狀動脈的導管取栓手術。
急重症醫療整合團隊 搶救生命分秒必爭
腦部和心臟都是人體重要器官，如果沒有把握最佳的搶救時機疏通血流，阻塞時間越久，對器官傷害越大，形成永久性損傷。腦中風病人透過腦部電腦斷層、血管攝影診斷為大血管阻塞，過去治療採取注射靜脈溶解劑治療，只有30%的打通率，現在最新的治療為直接取栓，利用取栓導管或是取栓支架直接嵌合腦血栓取出體外，可以達到70%以上的打通率，大幅改善病人的預後。
急性心肌梗塞是急性冠心症(ACS)最容易致命ㄧ種類型！當病人出現了胸痛胸悶、呼吸困難易喘、上腹部不舒服、昏厥、血壓不穩定等五大症狀，以及心電圖波型ST段上升，這都是急性冠心症的症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54514
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