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餓到生氣暴怒想發火？　專家：「餓怒癥」真的和消極情緒有關

餓到生氣暴怒想發火？　專家：「餓怒癥」真的和消極情緒有關
餓到生氣暴怒想發火？　專家：「餓怒癥」真的和消極情緒有關

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-20 13:01:01

日常生活中想必大家都有過「因餓發怒」的時候，比如工作太忙，不小心忙過了吃飯時間，肚子空空，就特別想發火......別擔心，這不是「脾氣不好」，你可能只是一時受到了「餓怒癥」的影響。

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「餓怒癥（Hangry）」，是「餓（Hungry）」與「怒（Angry）」兩個詞結合而成的新造詞。在心理學的觀點中，飢餓和情緒是分開的，飢餓屬於生理需求而非精神需求，然而根據外媒News-Medical報導，最新研究顯示「餓怒癥」是真有其事。

飢餓，是否會引起憤怒呢？為了回答這個問題，來自安格利亞魯金斯大學（Anglia Ruskin University）的研究團隊進行了一項實驗：連續21天密切追蹤64位實驗者的生理與情緒狀況。

這些實驗者來自歐洲各地，他們按照原來的生活作息，五次紀錄自己的飢餓程度及情緒狀態。最終實驗結果表示，飢餓一般伴隨著憤怒、煩躁、不開心的情緒；某些情況下，飢餓還會直接導致這些消極情緒的產生。

翻攝自Pexels
翻攝自Pexels
「很多人注意到飢餓會帶來很多情緒，但是很少有科學研究去驗證它們兩者之間的關係。」研究團隊的教授斯瓦米說明，這是他們想要調查「餓怒癥」的原因。同時，這是一次「走出實驗室」的研究，通過觀察、追蹤人們的日常生活，團隊能夠更全面地觀察「餓怒癥」。

News-Medical的報導中，本期研究並沒有提出解決「餓怒癥」的辦法，但是研究團隊指出，若是人們能夠明白自己的情緒來源，將有助於調節情緒：「例如我們知道，我們現在會生氣其實只是因為餓了。」

因此，提高對飢餓的認識，也是個降低消極情緒、調節「餓怒癥」的好辦法。

 

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