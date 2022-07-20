餓到生氣暴怒想發火？　專家：「餓怒癥」真的和消極情緒有關

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飢餓，是否會引起憤怒呢？為了回答這個問題，來自安格利亞魯金斯大學（Anglia Ruskin University）的研究團隊進行了一項實驗：連續21天密切追蹤64位實驗者的生理與情緒狀況。
這些實驗者來自歐洲各地，他們按照原來的生活作息，五次紀錄自己的飢餓程度及情緒狀態。最終實驗結果表示，飢餓一般伴隨著憤怒、煩躁、不開心的情緒；某些情況下，飢餓還會直接導致這些消極情緒的產生。
「很多人注意到飢餓會帶來很多情緒，但是很少有科學研究去驗證它們兩者之間的關係。」研究團隊的教授斯瓦米說明，這是他們想要調查「餓怒癥」的原因。同時，這是一次「走出實驗室」的研究，通過觀察、追蹤人們的日常生活，團隊能夠更全面地觀察「餓怒癥」。
在News-Medical的報導中，本期研究並沒有提出解決「餓怒癥」的辦法，但是研究團隊指出，若是人們能夠明白自己的情緒來源，將有助於調節情緒：「例如我們知道，我們現在會生氣其實只是因為餓了。」
因此，提高對飢餓的認識，也是個降低消極情緒、調節「餓怒癥」的好辦法。
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