手術大傷元氣、術後體虛　「ERAS術後加速康復照護」助攻

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羅東博愛醫院麻醉科醫師王彥平表示，ERAS術後加速康復照護，是以病人的手術快速恢復為中心，所發展出的跨團隊整合照護模式，透過事前的身體狀況調整、術前飲食指導、術中的精密監測及精準用藥，以及術後多模式止痛處置與床邊復健等，可幫助病人減少疼痛、快速康復並提早出院。
如在手術麻醉前必須禁食八小時，但手術前禁食，可能發生的脫水、低血糖、強烈飢餓感，讓許多病人難以忍受，因此在ERAS術後加速康復的照護中，透過麻醉團隊評估及個管師的引導，病人可於術前兩小時採取無渣、高碳水的清流飲食，讓病人在術前可以較佳的狀態迎接手術。
術中精準施予麻醉深度 術後多模式止痛
手術過程中，會透過精密儀器觀察病人腦波與肌肉張力，藉此施予精準的麻醉劑量與維持適當的麻醉深度，讓病人不會因術後殘存的麻醉藥劑產生可能的噁心、嘔吐或肌肉無力等副作用；術後麻醉科醫師為病人搭配多模式止痛，可讓病人提早下床活動並進行床邊復健，幫助身上管路早日移除。
現代精準醫療 共創病患、醫師雙贏
羅東博愛醫院外科部部主任李明璋表示，大腸直腸手術為大型腹腔手術，通常有一定的併發症機率，接受ERAS術後加速康復的病人，術後不僅病人恢復明顯，醫師照顧壓力也明顯減輕，可達到病人醫師雙贏的效果。
▲接受ERAS術後加速康復照護，術後吳先生體力持續恢復，呼吸治療師為他進行術後心肺及呼吸功能復健運動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54479
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