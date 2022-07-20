本土+26943　7/22起，50歲以上成人可打第4劑疫苗

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- 新北市4,614例
- 臺中市3,415例
- 桃園市3,004例
- 臺北市2,751例
- 高雄市2,703例
- 臺南市1,979例
- 彰化縣1,236例
- 屏東縣833例
- 苗栗縣761例
- 新竹縣756例
- 雲林縣681例
- 宜蘭縣665例
- 新竹市643例
- 花蓮縣536例
- 嘉義縣519例
- 南投縣428例
- 基隆市411例
- 臺東縣352例
- 嘉義市295例
- 金門縣185例
- 澎湖縣141例
- 連江縣35例
羅一鈞表示，本次最年輕的死亡個案中，是一名40多歲女性，沒有接種過任何疫苗，本身有慢性風濕免疫系統疾病，並使用免疫抑制劑進行治療，據家屬描述，於7/17之前有數日的咳嗽、呼吸喘，但是沒有就醫，直到當天7/17被發現在家中昏迷後緊急送醫，發現已經沒有呼吸心跳，進行急救並採檢為陽性確診，最後急救仍無效，當日宣布死亡，死因是肺炎和呼吸衰竭。
羅一鈞補充，「先前我們公布BA.5社區感染個案，其父母也確診，我們將檢體送回進行基因定序，不過因2位的檢體Ct值偏高（父：29.8、母：32.4），因病毒量太低而無法成功定序，因此無法確認是否為BA.5。不過就家庭群聚及流行病學關係而言，仍為高度疑似BA.5群聚感染。」
7/22起新冠疫苗第二次追加劑實施對象擴大
指揮官王必勝表示，第二次追加劑（第4劑）實施對象擴大，原本為65歲以上、長照機構住民及18歲以上免疫不全、免疫低下，再加上可自行評估的醫事人員、機場港埠、居家檢疫或社福系統相關人員，除了上述這些原先開放的族群之外，將擴大開放至50歲以上成人都可施打第二次追加劑，且必須間隔5個月以上，若曾確診，建議於確診3個月後再接種，延長疫苗保護力。
7/21起，指揮中心與各地方政府將共同推動幼兒疫苗，6個月到5歲未滿6歲之嬰兒，可接種莫德納疫苗。王必勝提醒各縣市政府，務必注意場地的舒適及方便性，例如動線、距離、防曬、防雨，不宜讓等候時間過長，也可以至托嬰中心及幼兒園接種。另因考量家長上班時間，希望各地方政府可開放夜間或假日施打時段，讓家長方便攜帶幼兒。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54522
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