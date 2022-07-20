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本土+26943　7/22起，50歲以上成人可打第4劑疫苗

本土+26943　7/22起，50歲以上成人可打第4劑疫苗
本土+26943　7/22起，50歲以上成人可打第4劑疫苗

健康醫療網

2022-07-20 16:01:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增27,196例COVID-19確定病例，分別為26,943例本土個案及253例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。

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各縣市個案分布

  • 新北市4,614例
  • 臺中市3,415例
  • 桃園市3,004例
  • 臺北市2,751例
  • 高雄市2,703例
  • 臺南市1,979例
  • 彰化縣1,236例
  • 屏東縣833例
  • 苗栗縣761例
  • 新竹縣756例
  • 雲林縣681例
  • 宜蘭縣665例
  • 新竹市643例
  • 花蓮縣536例
  • 嘉義縣519例
  • 南投縣428例
  • 基隆市411例
  • 臺東縣352例
  • 嘉義市295例
  • 金門縣185例
  • 澎湖縣141例
  • 連江縣35例
指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為32例男性、25例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑 COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增102例中重症病例，中症和重症分別是53例、49例，今天沒有兒童或青少年重症或死亡案例。

羅一鈞表示，本次最年輕的死亡個案中，是一名40多歲女性，沒有接種過任何疫苗，本身有慢性風濕免疫系統疾病，並使用免疫抑制劑進行治療，據家屬描述，於7/17之前有數日的咳嗽、呼吸喘，但是沒有就醫，直到當天7/17被發現在家中昏迷後緊急送醫，發現已經沒有呼吸心跳，進行急救並採檢為陽性確診，最後急救仍無效，當日宣布死亡，死因是肺炎和呼吸衰竭。

羅一鈞補充，「先前我們公布BA.5社區感染個案，其父母也確診，我們將檢體送回進行基因定序，不過因2位的檢體Ct值偏高（父：29.8、母：32.4），因病毒量太低而無法成功定序，因此無法確認是否為BA.5。不過就家庭群聚及流行病學關係而言，仍為高度疑似BA.5群聚感染。」

7/22起新冠疫苗第二次追加劑實施對象擴大

指揮官王必勝表示，第二次追加劑（第4劑）實施對象擴大，原本為65歲以上、長照機構住民及18歲以上免疫不全、免疫低下，再加上可自行評估的醫事人員、機場港埠、居家檢疫或社福系統相關人員，除了上述這些原先開放的族群之外，將擴大開放至50歲以上成人都可施打第二次追加劑，且必須間隔5個月以上，若曾確診，建議於確診3個月後再接種，延長疫苗保護力。

7/21起，指揮中心與各地方政府將共同推動幼兒疫苗，6個月到5歲未滿6歲之嬰兒，可接種莫德納疫苗。王必勝提醒各縣市政府，務必注意場地的舒適及方便性，例如動線、距離、防曬、防雨，不宜讓等候時間過長，也可以至托嬰中心及幼兒園接種。另因考量家長上班時間，希望各地方政府可開放夜間或假日施打時段，讓家長方便攜帶幼兒。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54522

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