「亞洲新男神」楊宇騰推日文單曲　中島美嘉製作人抬轎

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楊宇騰在日本經紀公司AMUSE的助攻下，正式宣佈將進軍日本樂壇，在日本出道屆滿週年之前，要在8月5日推出首支原創日文單曲《心鏡》，歌詞由他根據自己過往的經歷所寫下的第一首情歌，故事描述他和女友的相處，隨著現實環境變得謹慎，甚至無法了解彼此心中的想法。
負責製作這首《心鏡》的是，曾為中島美嘉寫下百萬銷售佳績的「ORION」金曲，也幫過flumpool、伊藤由奈、Aimer等歌手操刀日本知名音樂人百田留衣老師；楊宇騰YU表示想要藉由這首歌傳達，他和女友在不能見面的日子時，總是會有許多不得已的地方，「本來是想跟對方說『謝謝』的，最後卻變成了『對不起』」，兩人的相處都開始小心翼翼，擔心無意間瑣碎的話就會傷害到對方，這是最無可奈何和痛苦的，兩人的心如果在一起，應該要有同樣的感受和期望才是最好的狀態。
而楊宇騰YU在8月12日出道紀念日在東京舉辦首場日本粉絲見面會，更傳來好消息，由於門票銷售成績超乎想像，今天加碼宣布要在隔日（8月13日）追加兩場，對他來說兩天全部共四場的演出，將是如願在日本出道後的一大挑戰，屆時不但會演唱新歌以及暢銷歌曲之外，還要與日本粉絲互動。
除了值得紀念的首張日文單曲、見面會之外，他也將在8月8日推出日本首封，繼山田孝之、西島秀俊之後，成為awesome!Plus雜誌的封面人物，也成為登上該雜誌封面的第一位台灣藝人。
儘管下半年將重心放在日本，楊宇騰YU也沒忘記台灣，預告將有包括戲劇、寫真書以及新的代言，連全新的中文專輯也都在創作錄製當中，因此接下來YU會經常奔波在日本、台灣兩地，還好現在疫情趨緩，隔離天數減少，讓打完三劑的他可以安心地工作。
楊宇騰YU日本樂壇正式出道首支日文單曲《心鏡》，將於8月5日在各大數位音樂平台全面上線。（編輯：楊穎軒）