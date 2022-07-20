不怕肺癌高死亡率！跨專科肺癌團隊爭取最長存活期

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晚期肺癌慢性病化！多專科整合團隊共擬治療對策助抗癌
亞東紀念醫院胸腔內科肺癌團隊召集人張晟瑜主任說明，目前肺癌治療屬於個人化治療，除了取得檢體進行基因分析，還會針對不同結果選擇合適治療策略，加上多專科整合的肺癌治療團隊協助，不僅存活率大幅提升，同時讓肺癌趨向慢性病化。
過去因為肺癌治療選項少，對於肺癌中晚期的病友，大部分很少有超過一年的存活率。近年因為藥物不斷進展，有了第一線、第二線甚至第三線的標靶藥物，以及免疫治療等，透過不同治療組合模式以及多專科團隊努力，讓晚期轉移病友存活大幅延長！鼓勵病友應積極配合治療，即使是晚期肺癌也不用擔心。
亞東紀念醫院放射部主任暨放射腫瘤科主任熊佩韋醫師表示，特別是年齡大、心肺功能不好，接受手術有一定風險的族群，可透過放射腫瘤科協助，達到和手術切除一樣的根治效果，或是作為治療後的輔助性治療。對中晚期肺癌病友也有一定幫助，因為肺癌進展到中晚期容易轉移至其他器官，這時放射線治療可減少疼痛及腦轉移、脊椎壓迫等神經問題。此外，腫瘤太大無法手術時，經過放射線治療，也有機會讓腫瘤縮小，恢復生活品質。
標靶藥物「接力」治療延長存活！早期發現靠低劑量電腦斷層
張晟瑜主任表示，近年標靶治療不斷突破，至今已發展到第三代，以常見的EGFR基因突變舉例，目前標準治療是第一代或第二代標靶藥物，利用「接力」方式做治療，讓五年存活期大幅提升，甚至有一半的人可以大於五年，希望病友能積極接受治療，讓肺癌成為慢性病！
若能早期發現肺癌、早期治療，能有效增加存活率甚至痊癒的機會。亞東紀念醫院胸腔外科主治醫師郝政鴻醫師建議，高風險族群可定期進行「低劑量電腦斷層」，及早揪出肺部異常結節腫塊，特別是45歲以上族群可在健康檢查多留意。除了定期檢查，防範肺癌最重要的是不吸菸、避免二手菸危害，減少接觸有害化學物質及油煙，培養良好生活習慣、增強免疫力才是重要關鍵！
醫病間的橋樑 為肺癌病友創造未來
肺癌病友玲玲姐分享自己作為肺癌第四期患者，幾乎每一種治療都嘗試過，目前也已接受第二代標靶藥物治療滿20個月，配合均衡飲食、每天運動等良好生活習慣，現在恢復良好，假日能在動物園、歷史博物館當導覽志工，她也分享，相信只要配合主治醫師的治療，在治療團隊共同努力下，能做肺癌活最久最健康的人！
亞東肺癌團隊除了整合各科專業醫師治療，個管師及社工師的協助也不可少，個案管理從診斷到治療追蹤都要負責，不單僅是疾病衛教，還是醫師和病友之間的溝通橋樑。而當病友在治療期間面臨到困境時，也可以尋求社工師的協助，醫務社工可以提供心靈支持、媒合社會資源以及協調醫病關係。若是有經濟困難或其他社會問題時，可透過社工師轉介或諮詢癌症資源中心得到協助。
透過跨專科團隊合作投入資源，共同為肺癌病友擬定個人化治療，從身體到心靈都有團隊協力照護，讓病友更有信心面對未來的治療！
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