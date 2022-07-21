不說不知道！人體竟是「微生物的遊樂園」揭秘人體7大菌群聚集地

我是廣告 請繼續往下閱讀
人體哪個部位充滿微生物菌群？一、腸道
根據外媒Medical News Today報導，研究表明，人類腸道擁有大量的細菌、真菌及原蟲。它們在腸道中發揮重要作用，有助於維持腸道健康。腸道中存在的主要細菌類型是厚壁菌門和擬桿菌門，它們佔腸道微生物群的90%。
二、口腔
口腔中的微生物群，在保護口腔、預防口腔疾病方面，發揮至關重要的作用。正常菌叢包括各種球菌、乳酸桿菌、梭形菌、螺旋體及真菌等等。若口腔中的微生物群變得不平衡，就可能導致口腔發炎、細菌感染等疾病。
三、女性泌尿生殖道
研究表明「細菌主導整個陰道環境」，陰道中菌叢的成分可能在月經週期的不同階段而不同，其中包括各種球菌和乳酸桿菌。女性尿道外部與外陰部的微生物群，可預防泌尿、生殖系統方面的疾病，例如細菌感染、尿路感染和艾滋病相關的HIV病毒感染。因此專家通常不建議女性以私密衛生產品清洗陰部，因爲許多產品會破壞細菌平衡。
▲ 女性尿道外部與外陰部的微生物群，可防止泌尿、生殖系統疾病。（示意圖／Pixabay）
四、男性泌尿生殖道
一項獨立研究顯示，與割包皮的陰莖相比，未割包皮的陰莖中菌叢的數量和種類更豐富，這種差異可能在防止感染和炎症上起作用。然而目前人們對陰莖微生物群知之甚少，並沒有足夠的研究支持這一論點。
五、皮膚
人體皮膚也含有大量細菌和真菌，菌叢種類因人而異，取決皮膚保水度和皮脂等一系列因素。皮脂腺部位以丙酸桿菌為主，而在潮濕環境中生長的細菌，例如葡萄球菌、棒狀桿菌，則分佈於手肘和內膝蓋等部位。許多常見的皮膚病，與微生物群的生態失調有關。
六、眼睛
眼結膜內也帶有細菌和真菌。在大多數情況下，會被淚水洗去，故眼部的正常菌叢很少。
七、肺部
健康的肺部也有菌群，最常見的是厚壁菌門、擬桿菌門、變形菌門等細菌。當菌群的微妙平衡被打亂後，可能導致哮喘、慢性肺病等疾病。
延伸閱讀
吃魚竟會增加「患皮膚癌風險」？營養師建議3招防治黑色素瘤
只算人頭、忽略比率，小心落入「見樹不見林」謬誤！陳建仁：Covid-19應判斷這一數值