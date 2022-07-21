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不說不知道！人體竟是「微生物的遊樂園」揭秘人體7大菌群聚集地

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不說不知道！人體竟是「微生物的遊樂園」揭秘人體7大菌群聚集地

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-21 09:31:06

人體包含數以萬億計的細胞，這些細胞聚集在一起，支撐著器官，但卻不是人體內唯一的存在。事實上，我們與數以萬億計的細菌、真菌和其他微生物共生。人體每各個部位均有分佈正常菌群，在正常情況下不致病，但倘若菌群失調，忽然大量增生，就可能引發感染和炎症反應。

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▲ 我們與人體數以萬億計的細菌、真菌和其他微生物共生。（示意圖／Pixabay）

人體哪個部位充滿微生物菌群？

一、腸道

根據外媒Medical News Today報導，研究表明，人類腸道擁有大量的細菌、真菌及原蟲。它們在腸道中發揮重要作用，有助於維持腸道健康。腸道中存在的主要細菌類型是厚壁菌門和擬桿菌門，它們佔腸道微生物群的90%。

二、口腔

口腔中的微生物群，在保護口腔、預防口腔疾病方面，發揮至關重要的作用。正常菌叢包括各種球菌、乳酸桿菌、梭形菌、螺旋體及真菌等等。若口腔中的微生物群變得不平衡，就可能導致口腔發炎、細菌感染等疾病。

三、女性泌尿生殖道

研究表明「細菌主導整個陰道環境」，陰道中菌叢的成分可能在月經週期的不同階段而不同，其中包括各種球菌和乳酸桿菌。女性尿道外部與外陰部的微生物群，可預防泌尿、生殖系統方面的疾病，例如細菌感染、尿路感染和艾滋病相關的HIV病毒感染。因此專家通常不建議女性以私密衛生產品清洗陰部，因爲許多產品會破壞細菌平衡。

Pixabay
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▲ 女性尿道外部與外陰部的微生物群，可防止泌尿、生殖系統疾病。（示意圖／Pixabay）

四、男性泌尿生殖道

一項獨立研究顯示，與割包皮的陰莖相比，未割包皮的陰莖中菌叢的數量和種類更豐富，這種差異可能在防止感染和炎症上起作用。然而目前人們對陰莖微生物群知之甚少，並沒有足夠的研究支持這一論點。

五、皮膚

人體皮膚也含有大量細菌和真菌，菌叢種類因人而異，取決皮膚保水度和皮脂等一系列因素。皮脂腺部位以丙酸桿菌為主，而在潮濕環境中生長的細菌，例如葡萄球菌、棒狀桿菌，則分佈於手肘和內膝蓋等部位。許多常見的皮膚病，與微生物群的生態失調有關。

六、眼睛

眼結膜內也帶有細菌和真菌。在大多數情況下，會被淚水洗去，故眼部的正常菌叢很少。

七、肺部

健康的肺部也有菌群，最常見的是厚壁菌門、擬桿菌門、變形菌門等細菌。當菌群的微妙平衡被打亂後，可能導致哮喘、慢性肺病等疾病。

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