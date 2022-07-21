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隆乳後效果仍不滿意？　看張松源醫師如何處理手術失敗

隆乳後效果仍不滿意？　看張松源醫師如何處理手術失敗
隆乳後效果仍不滿意？　看張松源醫師如何處理手術失敗

健康醫療網

2022-07-21 10:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】隨著美容外科的技術發展日新月異，越來越多女性藉由「隆乳」，來達到心目中理想的身材；然而，也有些人對初次隆乳手術結果不滿意而要求進行二次隆乳，目前也是台灣美容外科醫學會常務理事的知名醫療事業張松源院長更表示，自己甚至曾遇過在外院進行兩次以上隆乳後仍對成果不滿意，故來求診要求再次隆乳的案例。

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事實上，隆乳手術並非簡單的在胸部置入假體，張松源院長指出，術前除了與民眾深入溝通想要的胸型、觸感及胸部大小之外，也要評估個案有無高低肩或脊椎側彎等，可能導致術後兩側乳型無法完全對稱的可能，並於術前詳細告知，才能把醫病之間的術後結果認知差異降到最低。

術後胸形、觸感與大小　並列隆乳失敗「三大」不滿

張松源院長歸納最常遇到民眾所謂的「隆乳失敗」情況可分三種：形狀不滿意、觸感不滿意及大小不滿意。

形狀不滿意最常見是術後乳房上半部過於飽滿，呈現圓球感，或平躺時胸部不會自然向外攤平，導致看起來外觀過於明顯的半圓球狀。張松源院長說，正常女性胸部在沒有內衣撐托下，乳房上半部曲線應該呈現緩坡，而乳房下半部呈現漂亮的圓弧形，大約維持45:55的體積比例，才是自然好看的胸型。

觸感不滿意主要原因為「不自量力」，可能是術前未經過良好的溝通與評估，導致置放過大的假體，張松源院長提到，年輕女性皮膚相對緊實，也未經歷過懷孕脹奶的過程，因此若選擇過大假體可能讓胸部皮膚過度緊繃，進而導致觸感摸起來不柔軟；除此之外，胸前脂肪量充足與否，也是影響術後柔軟度的一大關鍵，尤其現代女性流行減肥及健身，一旦胸前脂肪過少，即便選擇材質柔軟的假體，觸感可能仍無法達到理想值。對此，張松源院長也正推廣「複合式隆乳」的概念，在隆乳手術一段時間後，將其他部位多餘脂肪抽出，填補在胸部皮下，不僅可以局部雕塑身材、優化胸型，還能增加乳房觸感柔軟，可說是「一舉三得」。

對於術後胸部大小不滿意，張松源院長說，以現代科技的儀器提供民眾術前的影像模擬及假體試戴，實際感受術後的胸部外觀與重量，這是一種比較可靠又可以醫病共同參與決定大小的不可或缺步驟。

值得一提的是，不少患者也對手術後遺留下的疤痕感到苦惱，對此，張松源院長長年持續在推廣的「乳暈隆乳」就是以乳暈邊緣作為切口，如此一來，即便穿上比基尼，也能完美隱藏疤痕。

尋求經認證之醫美診所及醫師　務必向執刀醫師諮詢

不論醫療再怎麼進步，隆乳手術畢竟仍是侵入性手術的一種，張松源院長提醒，一定要尋求有認證的診所及整形外科專科醫師協助，無論是初次隆乳或二次以上的調整，只要醫病雙方在術前把不滿意的問題確實做好溝通，解釋清楚手術進行細節，醫師一定會盡全力幫病人圓夢，也能大幅降低「隆乳失敗」的比例，即使術後有不滿意之處 ，再與醫師耐心討論，一定有圓滿解決的作法。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54508

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