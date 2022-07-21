隆乳後效果仍不滿意？　看張松源醫師如何處理手術失敗

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術後胸形、觸感與大小 並列隆乳失敗「三大」不滿
張松源院長歸納最常遇到民眾所謂的「隆乳失敗」情況可分三種：形狀不滿意、觸感不滿意及大小不滿意。
形狀不滿意最常見是術後乳房上半部過於飽滿，呈現圓球感，或平躺時胸部不會自然向外攤平，導致看起來外觀過於明顯的半圓球狀。張松源院長說，正常女性胸部在沒有內衣撐托下，乳房上半部曲線應該呈現緩坡，而乳房下半部呈現漂亮的圓弧形，大約維持45:55的體積比例，才是自然好看的胸型。
觸感不滿意主要原因為「不自量力」，可能是術前未經過良好的溝通與評估，導致置放過大的假體，張松源院長提到，年輕女性皮膚相對緊實，也未經歷過懷孕脹奶的過程，因此若選擇過大假體可能讓胸部皮膚過度緊繃，進而導致觸感摸起來不柔軟；除此之外，胸前脂肪量充足與否，也是影響術後柔軟度的一大關鍵，尤其現代女性流行減肥及健身，一旦胸前脂肪過少，即便選擇材質柔軟的假體，觸感可能仍無法達到理想值。對此，張松源院長也正推廣「複合式隆乳」的概念，在隆乳手術一段時間後，將其他部位多餘脂肪抽出，填補在胸部皮下，不僅可以局部雕塑身材、優化胸型，還能增加乳房觸感柔軟，可說是「一舉三得」。
對於術後胸部大小不滿意，張松源院長說，以現代科技的儀器提供民眾術前的影像模擬及假體試戴，實際感受術後的胸部外觀與重量，這是一種比較可靠又可以醫病共同參與決定大小的不可或缺步驟。
值得一提的是，不少患者也對手術後遺留下的疤痕感到苦惱，對此，張松源院長長年持續在推廣的「乳暈隆乳」就是以乳暈邊緣作為切口，如此一來，即便穿上比基尼，也能完美隱藏疤痕。
尋求經認證之醫美診所及醫師 務必向執刀醫師諮詢
不論醫療再怎麼進步，隆乳手術畢竟仍是侵入性手術的一種，張松源院長提醒，一定要尋求有認證的診所及整形外科專科醫師協助，無論是初次隆乳或二次以上的調整，只要醫病雙方在術前把不滿意的問題確實做好溝通，解釋清楚手術進行細節，醫師一定會盡全力幫病人圓夢，也能大幅降低「隆乳失敗」的比例，即使術後有不滿意之處 ，再與醫師耐心討論，一定有圓滿解決的作法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54508
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