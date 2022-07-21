防疫夯品「血氧機」　你量對了嗎？！

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醫療用血氧機其原理是以光學方式進行非侵入量測，利用含氧血紅素與去氧血紅素對不同波長的光吸收度差異，可計算出兩種血紅素光訊號的比例，進而推算出血氧飽和度。血氧機使用時，應注意手指或其他量測部位是否正確接觸，若有使用指甲油、人造指甲應去除後再量測，並避免量測過程中身體移動或震動，另外皮膚溫度、血流灌注情形及環境光源等因素都會影響量測值。血氧機需要清潔時，請依據原廠建議之清潔劑及清潔方式擦拭產品，另外長時間不使用時可以將電池取出避免電池漏液。
血氧低於90％或比平常低5% 應就醫檢查
醫療用血氧機只能用作評估患者的輔助器材，不應做為診斷或治療之唯一依據，尚須結合臨床徵象與症狀進行綜合判斷，不可僅仰賴血氧機量測數據來評估健康狀態或實際血氧飽和程度。一般而言，若量測出來的血氧飽和度（SpO2%）比平時量測值下降5%以上或低於90%者，即建議就醫檢查。健康照護者也應依醫療用血氧機隨時間量測的趨勢變化評估，而非僅以單次量測的數值高低逕行斷定。
一認、二看、三會用！ 勿購買來路不明血氧機
目前醫療用血氧機皆經食藥署審查確認其安全、效能及品質才可上市，民眾可於國內醫療器材實體通路（如藥粧店、醫療器材行或藥局等）購買已領有醫療器材許可證或專案核准的產品，以保障使用安全，並切記勿購買來路不明的血氧機。
食藥署也提醒，購買醫療器材請注意三步驟：「一認、二看、三會用」，首先要先認識哪些產品是醫療器材，第二步驟是在購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號，並進一步確認醫療器材的標籤包裝等標示內容，是否清楚標示出廠商名稱、地址、品名、許可證字號、批號、製造日期等資訊。最後一步則是在使用醫療器材前要詳閱說明書，並遵守產品說明書所載警告及注意事項，才能確保挑選正確適用的醫療器材，且妥善使用並發揮其應有之效能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54515
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