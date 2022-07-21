特企／加密貨幣交易所跑路潮 3AC借款成為潛在未爆彈？
加密貨幣市場最大的對沖基金之一，資産管理規模一度突破百億美元的三箭資本 ( Three Arrows Capital，3AC )， 3AC因為風險管理不當、過度槓桿等因素，隨著穩定幣UST崩跌導致加密貨幣進入熊市之後，加密市場蒸發超過1兆美元，許多投資在三箭資本等公司的投資人開始遭受鉅額損失。隨著3AC聲請破產清算進入司法流程後，金融諮詢公司 三箭資本破產清算監督人Teneo 2022年7月18日在網上上傳了一份長達1157頁的維京群島法院法庭文件，披露了三箭資本（3AC）貸款細節，三箭資本 (3AC) 一共欠下27家加密公司共計35 億美元。
且更令人擔憂的是，由於該機構過去在加密貨幣產業的影響力，其破產不僅進一步為市場帶來龐大賣壓、也連帶影響了許多知名加密企業的營運，隨著1157 頁法律文件揭露，三箭資本總共積欠高達35億美元，機構總數為27家，因為大部分為有抵押貸款，因此機構的總損失約為10-15億美金，在這波加密貨幣寒冬中，其中不乏有知名交易所涵蓋蓋在此次借貸關係中，Coinlist、Bitget等交易所更是分別出借了3500、1600萬美元給三箭資本，更是有部分用戶發推特質疑這些交易所的貸款究竟是來自交易所自有資金還是客戶資金的輿論出現，這些種種不利因素皆會成為交易所跑路的風險。
「加密貨幣都必須在交易所中做買賣，交易所是區塊鏈產業最直接也是跟用戶資產最息息相關的媒介，如何選擇一個安全的交易所也是一大課題，一個交易所的安全以及風險控制的重要性更在熊市更加明顯，運營多家的老牌交易所都出現問題，用戶在評估交易所上除了評估用戶數量和信任度上就具有非常好的基礎外，風控是非常重要的一環，小型或是風險控制不當的交易所很容易在熊市就被淘汰，交易所與3AC的借款也極有可能成為受到波及市場潛在的未爆彈。」