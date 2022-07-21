患糖尿病竟不自知！　中年男血糖飆高險「失明」

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安南醫院眼科主任徐聖曜指出，像敏先生這樣的病人，不知自己罹患糖尿病，或是患糖尿病但血糖控制不良，除了會造成視網膜造成病變外，也會加速白內障的形成，導致視網膜病變合併白內障視力不良。所幸上述患者後來接受糖尿病治療療程，再輔以眼科視網膜雷射治療，並施予白內障手術，術後視力改善許多，而糖尿病也獲得良好控制。
輕忽未追蹤治療 再次短暫「失明」
徐聖曜表示，但上述患者因輕忽病情，後續未回診追蹤，一年後緊急至眼科就醫，表示眼睛突然看不到；經檢查後發現其有玻璃體出血情形，視力因被血塊遮住，故眼前一片陰暗、視力模糊。因未好好控制血糖，導致糖尿病視網膜病變再度復發，透過施行玻璃體出血的血塊清除手術，並檢查視網膜中心區域，所幸黃斑部未因此受傷，也讓患者找回光明，決定徹底治療糖尿病，好好控制血糖
糖尿病用藥勿中斷 半年一次眼部檢查
醫師提醒，糖尿病的病人需按時服藥切勿自行中斷，並建議三餐時間盡量規律，如此可避免血糖因延後用餐而忽高忽低。此外，也要定時紀錄飯前飯後血糖值，以便能即時知悉自身血糖值最新狀況，而定期檢查眼睛則是預防視網膜病變的最重要關鍵所在，有追蹤就能發現異狀早處理，至少每半年接受一次眼部檢查為宜。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54517
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