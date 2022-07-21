嬰幼兒新冠疫苗開打　不需與常規預防針區隔

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2022年台北慈濟醫院四到六月之間收治確診幼童共284名，其中小於5歲的嬰幼兒共155名，占比約百分之54％，而去年兒科確診住院共104名，其中僅29名小於5歲，約佔27%，可見今年確診兒童需要住院治療的以5歲以下嬰幼兒較多。其中經臨床觀察發現，5歲以下幼兒容易發生高燒導致脫水與熱痙攣的症狀，以及併發橫紋肌溶解症、腦炎甚至MIS-C等急症風險，因此更顯嬰幼兒接種疫苗的重要性。
嬰幼兒接種後心肌炎機率低 不需特別與常規疫苗區隔
而嬰幼兒施打莫德納劑量為成人的四分之一，兩劑間隔四週，接種滿兩劑能產生四至五成的保護力。至於家長擔心發生心肌炎的可能性，兒科專業的鄭敬楓副院長指出：「根據國外數據顯示，嬰幼兒發生心肌炎的可能性低微，其副作用通常會呈現疲倦嗜睡、胃口較差，施打部位腫痛，少數可能會有發燒的情形，與常規預防針所產生的反應相差無幾，且不需與常規疫苗作時間上的區隔，因此建議家長讓嬰幼兒同步施打，以降低感染與急重症的機率。」
台北慈濟醫院也為首次施打嬰幼兒新冠疫苗做足準備，包括整體空間與動線規劃將更寬敞，並安排有嬰幼兒常規施打經驗的護理師進行作業，同時準備有注射用觀察床預防幼童因掙扎造成施打上的危險，讓家長能夠放心讓孩子接種疫苗並留待觀察。鄭敬楓副院長提醒家長：「雖然副作用輕微，但畢竟是首次施打，返家後仍須謹慎，若有過敏等反應務必立即就醫。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54518
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