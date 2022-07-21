婚後難受孕？　專家教你16種提高生育率的生活方式

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1. 多吃抗氧化食物
研究證明攝取富含抗氧化維生素和礦物質可以提高男性精子的品質，也增加女性的胚胎植入、臨床懷孕、以及活產率！抗氧化礦物質如鋅和葉酸，有助於抑制會破壞精子卵子細胞的自由基。
因此想要容易生育的話，不妨多攝取富含維生素C、E、葉酸、β-胡蘿蔔素和葉黃素的食物如蔬菜水果、堅果和谷物類等食物。
2. 早餐要豐盛
多囊卵巢綜合症（PCOS）是不少女性的噩夢，也是多數女性不孕的主要因素。但據報導，每天吃豐盛的早餐，可以調節體內激素水平，可能有助於女性受孕。PCOS患者主要需要控制體重來改善排卵狀況，而在早餐中攝入一天內大部分的卡路里，能降低胰島素阻抗，睾固酮水平也可降達50%。
此外研究也發現，吃優質早餐的女性比吃豐盛晚餐的女性排卵率更多，因此懷孕的機會更高。但是千萬要記得，增加早餐質量的同時，也要減少晚餐的攝取量，不然搞不好體重也跟著增加哦～
3. 反式脂肪不要碰
食物經過使用氫化植物油烘培或油炸，可以變得更加酥脆、好吃。但這種油含有大量的反式脂肪，常見於人造奶油、油炸食物、加工食品、以及烘培食品中。反式脂肪會增加排卵性不孕的風險，與男性和女性不孕症都有密切關聯。
4. 患有PCOS更要減少攝取碳水化合物
對於治療患有PCOS的女性，醫生一般會建議採用低碳飲食法，即45%的卡路里攝取來自碳水化合物，同時配合藥物治療。
研究指出，低碳飲食可提高胰島素敏感性，促進減脂效果，一旦體內激素恢復平衡，使月經週期變得規律。
5. 要少吃精緻碳水化合物
精緻澱粉是屬於不好的碳水化合物，主要來自經過加工的食品如白麵包、蛋糕、餅乾、白飯、麵食、含糖飲料等。精緻碳水化合物會被身體快速吸收，導致血糖突然飆升，長期下來造成體內荷爾蒙分泌異常，使到卵子無法發育成熟，也影響正常排卵，最終導致不孕。
6. 纖維要吃夠
據報導，攝取足夠的纖維食物，能幫助排除體內多餘的雌激素，達到減重效果。
但曾有研究顯示，攝取過量的高纖維食物也會造成卵巢停止排卵，導致不孕。然而，卵巢不排卵的因素有很多，建議還是到婦科做詳細檢查，以找出根本原因。
7. 選對蛋白質很重要
據研究，若每天攝取5%的卡路里是來自於植物性蛋白，用以代替動物性蛋白，那麼排卵障礙導致的不孕症風險就能降低50%。而蔬菜、穀物、豆類和堅果類都是屬於植物性蛋白食物。
另有研究指出，對於在不孕症治療下成功懷孕的女性，多吃魚類也有助於提高活產率。但要記得的是，孕婦一定要選擇吃「低汞」魚，以免攝入受重金屬污染的魚類。
8. 全脂乳製品有助懷孕
你沒看錯！許多人因怕胖選擇喝低脂牛奶。但學者發現，全脂乳製品其實更加健康，每天攝取較多全脂乳製品的女性，不孕的機會降低27%！如果你想懷孕，不妨每天飲用一杯全脂牛奶或優格，取代低脂乳製品。
9. 補充綜合維生素
女性每星期補充三次以上綜合維生素，可降低20%排卵障礙導致不孕的風險。正在備孕的話，除了補充含有葉酸的綜合維生素，也可以透過醫生建議再補充其他保健品。
10.運動讓你更容易受孕
很多媽媽在備孕期只想到應該多吃什麼會更容易受孕，往往忽視了運動的重要性。專家認為，適當地運動可以提高受孕機率，尤其對肥胖的女性效果更為顯著，但要注意的是，若突然增加活動量或短期內進行劇烈運動容易導致身體過於疲累，從而對生殖系統帶來負面影響。
如果平時都沒有運動的習慣，可以先從散步或幾個簡單的瑜伽伸展動作開始做起哦！
11.放鬆心情很重要
有證據指出，壓力太大會擾亂荷爾蒙分泌，降低生育能力。因此若發現自己有情緒問題，在接受醫療幫助的同時也應該接受心理諮詢，透過專業指導放鬆心情，也能增加受孕的成功率。
12.咖啡因可能是難受孕因素之一
儘管有調查指出每天攝取太多的咖啡因會延長受孕時間，但目前還未有研究證實咖啡因對生育帶來的影響。因此為了安全起見，專家建議想要懷孕的女性盡量限制自己一天內不攝取超過1-2杯咖啡。
13.維持正常體重範圍
體重過輕或超重都會增加患上不孕症的可能，因為體脂肪多寡會影響荷爾蒙分泌，而不正常的激素水平會引起月經週期繁亂。尤其過胖的體質不僅會導致排卵減少和經期不規律，也會干擾卵子的發育。
14.要確保血液鐵質水平正常
女生在生理期都會流失鐵質，導致容易貧血，雖然目前為止的研究都還無法確定鐵質對受孕機率的影響，但對於要懷孕的女性，最好還是請醫師檢測確保鐵質水平在正常範圍內。
若出現缺鐵性貧血，除了從各種肉類、海產或植物性食物中攝取鐵質外，必要時也可按照醫師指示服用鐵質補充劑。
需要注意的是，植物鐵較不容易被人體吸收，建議配合富含維生素C的飲料促進鐵質吸收。
15.避免大量飲用酒精
雖未有研究證明酒精含量多少會對生育能力造成傷害，但已有不少研究指出飲酒確實會帶來負面影響，尤其會延長懷孕時間。無論如何，專家建議從備孕期開始就應避免大量攝取酒精飲料。
16.從天然食物中攝取營養
網路上流傳許多助孕食物推薦的迷思，然而近年來有越來越多研究發現，許多天然的食物確實可以提升精子卵子的質量，增強受孕能力，其中《Healthline》列出的就有馬卡（秘魯人參）、蜂花粉、蜂膠和蜂王乳，據說適量服用可以增加受孕機會。
儘管如此，但還是強烈建議大家在服用相關食品前詢問專科醫生自己是否真的適合服用，並且謹慎挑選可靠的商家，仔細閱讀食品包裝的營養標示、成分及添加物，避免買到含有酒精和過敏原的食材。
想要懷孕的夫妻們，婚後要趕緊把握黃金生育時間，從今天起開始調整生活方式，打造容易受孕的體質，可能好消息就離你不遠了！
原文出自：Healthline
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