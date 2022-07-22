癌症自費年燒上百萬！籲政府推動「商保補位健保」

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癌症希望基金會公布癌友自費調查報告，蒐集300位癌友或家屬所提供的自費數據，調查顯示自費已成癌症治療常態，在手術、化療、標靶與免疫治療中，近7成5病人都有自費情形，2成癌友自費金額破百萬；4成的第三期、第四期病友自費金額50萬元以上，2成5自費金額上百萬，自費項目多為標靶治療（53%）與免疫治療（13），承受巨大經濟壓力。
支付治療自費的資金主要是商業保險及儲蓄，74%使用商業保險理賠、68%來自個人儲蓄；零期與第一、二期的癌友倚仗商業保險作為自費來源的比例高於第三、第四期的癌友（78% : 67%），後者使用個人儲蓄與家人支持的比例較高，推估當自費費用愈高時，商業保險亦無法負荷，病人必須動用儲蓄或靠家人支付。調查顯示，四成的相對晚期癌友（第三或第四期）認為保險理賠不足以支付醫療費用，超過一成指出理賠落差高達50萬以上。
癌症希望基金會董事長王正旭指出，以肺癌標靶藥為例，如未獲健保給付，各藥每月自費金額可能超過10萬，免疫治療三周療程更是動輒30、40萬。此次癌友自費調查亦揭露，商業保險成為病人能否接受自費治療的關鍵助力。
借國際成功經驗 政府應速推動商保補位健保規劃
吸取澳洲、新加坡等經驗，癌症希望基金會2017年提出第一版台灣癌藥可近性政策建言書時，即提出「商保補位健保」想法，籲請衛福部、健保署讓健保與自費資訊能逐步透明化，保險業者因此有精算依據，可開發適切的醫療創新保單；民眾瞭解具體醫療自費數字，可規劃更周全的商業醫療保險。
健保署李伯璋署長近年也大力宣導商保補位健保理念，七月初曾投書媒體指出，健保署目前已盤點自費醫療特材、新藥、高科技醫療技術項目及巿場價錢，望保險業者瞭解如何能在健保架構下規劃「商業健康保險」補位空間。王正旭呼籲行政院出面協調跨部門（衛福部與金管會）合作、與商保業者協作，才有可能開發真正補位健保「痛點」的創新商業健康保險保單，且在癌友自費調查中，高達8成的癌友希望商保補位健保的落實是由政府領航，而非由商業保險公司完全主導。
商保如何補位健保？「買得起、看得懂、有保障」
王正旭舉例，澳洲、新加坡、香港的補位保險，政府有一定程度介入，包括：清楚切分需要商業保險補位的自費醫療項目、政府提供透明的健保與自費資訊，讓保險公司精算規劃保單、建置公開的商保整合資訊平台，讓民眾能一站式選購保單等。
觀察國外由政府領導、成功運作的補位險，幾乎都有保費低、整合資訊易懂、保障跟隨醫療科技調整等特點，甚至有國家還開放非健康族群投保（如高齡體弱者、重大疾病、癌症、罕病等）。要特別說明的是，這樣的「補位險」保單仍是由保險公司各自設計，民眾可自行決定是否購買，並非強制。
病友可樂先生認同政府介入補位健保的商業醫療保險，他說自己能夠自費用藥，是因很早就有保險意識，年輕時即購買健康險、癌症險等，之後又加購實支實付險。完成治療後，屢跟親友宣導購買商業醫療保險，只可惜大多不知道怎麼買，或者沒有錢購買周全的醫療保險。若政府介入商保補位健保的規劃，保費更便宜、保險整合平台也因政府背書可信度更高，大家接受度一定會提升。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54540
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