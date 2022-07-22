特企／「島嶼進行式」周末登場！搶先體驗臺灣特色旅遊

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展區內共規劃多樣主題活動，包含「山脈練坡線」，體驗從0到3275公尺的急遽差異，挑戰臺灣自行車登山王，武嶺海拔高度的征服感。「板塊追夢椅」則是以大富翁遊戲結合多元自行車旅遊路線，用互動方式讓旅客親迎實境。
活動中的「接地氣地圖」則是以島嶼不同的地貌，設計出五款風味不同、意涵不同的飲品，透過舌尖品嚐屬於島嶼的滋味。「時空洄沖區」則彙集台灣各地榮獲國際全球百大旅遊綠色目的地的景點，身為專業旅人一定要認識的台灣小鎮，每一個都具有驚艷國際的實力，展區內結合趣味拍照，讓大家搶先體驗。
現場也邀請了知名DJ，舉辦「島嶼放送台」。將島嶼的熱情、歷程用樂符Mix&Match，放送屬於台灣的繽紛樂曲，並邀請有臺灣美食指南針的大文分享台灣特色美味、設計型男顏伯駿一起向大家分享最激盪設計靈感的台灣酒吧與咖啡館。現場更提供由顏伯駿設計師替本活動設計的限量精美小禮，只要參加分享會，就有機會獲得！
另外，搭配活動現場體驗活動，在「島嶼販賣部」還可獲得200至1,000元不等優惠折扣券，優惠金額總價值超高達5萬元，內容包括藍皮解憂號花東3日遊、澎湖七美望安雙島·海洋牧場·北環島·小卷麵線3日遊、南北之星高速快航·馬祖藍眼淚3日遊、環島之星X騰雲座艙-東花熱氣球繫留+三仙台八嗡嗡海岸+大地藝術季3日遊、郵輪式列車前往花蓮赤科山金針花海或忘憂太平洋、蝴蝶谷2日或3日遊、金門摩西分海·水頭聚落·後浦小鎮豐富3日遊等，機會難得，歡迎大家7月23日至24日一起來松山文創園區體驗，千萬別錯過！
活動地點：松山文化園區(文創穿廊)
總活動時間：7月23/24日 12:00~20:00