COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／「島嶼進行式」周末登場！搶先體驗臺灣特色旅遊

▲深化在地特色旅遊，各大線上旅行業者及知名觀光領路人齊助陣觀光局邀民眾瘋玩臺灣。（圖／資料照片）
▲深化在地特色旅遊，各大線上旅行業者及知名觀光領路人齊助陣觀光局邀民眾瘋玩臺灣。（圖／資料照片）

本報訊

2022-07-22 12:07:54

疫後旅遊強調綠色永續與在地特色，臺灣擁有許多特色旅遊元素值得深度體驗。交通部觀光局為了推廣台灣特色旅遊，舉辦「在地特色旅遊-島嶼進行式」活動，將在7月23日至24日在松山文化園區(文創穿廊)與大家見面。現場活動有多樣主題活動，結合音樂、風土、節慶與旅遊現場，就算邊境解封也想繼續在台灣玩不停、甚至帶外國朋友來用旅遊認識臺灣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以島嶼進行式為主題，交通部觀光局攜手臺灣觀光策略發展協會與旅行業者團結起來，打造實體活動讓民眾玩不停，更在現場推出多項優惠及好禮。邀請大家親身體驗旅行台灣趣味，還有機會獲得由各大業者加碼送給大家的島嶼旅遊購物金。

展區內共規劃多樣主題活動，包含「山脈練坡線」，體驗從0到3275公尺的急遽差異，挑戰臺灣自行車登山王，武嶺海拔高度的征服感。「板塊追夢椅」則是以大富翁遊戲結合多元自行車旅遊路線，用互動方式讓旅客親迎實境。

活動中的「接地氣地圖」則是以島嶼不同的地貌，設計出五款風味不同、意涵不同的飲品，透過舌尖品嚐屬於島嶼的滋味。「時空洄沖區」則彙集台灣各地榮獲國際全球百大旅遊綠色目的地的景點，身為專業旅人一定要認識的台灣小鎮，每一個都具有驚艷國際的實力，展區內結合趣味拍照，讓大家搶先體驗。

現場也邀請了知名DJ，舉辦「島嶼放送台」。將島嶼的熱情、歷程用樂符Mix&Match，放送屬於台灣的繽紛樂曲，並邀請有臺灣美食指南針的大文分享台灣特色美味、設計型男顏伯駿一起向大家分享最激盪設計靈感的台灣酒吧與咖啡館。現場更提供由顏伯駿設計師替本活動設計的限量精美小禮，只要參加分享會，就有機會獲得！

另外，搭配活動現場體驗活動，在「島嶼販賣部」還可獲得200至1,000元不等優惠折扣券，優惠金額總價值超高達5萬元，內容包括藍皮解憂號花東3日遊、澎湖七美望安雙島·海洋牧場·北環島·小卷麵線3日遊、南北之星高速快航·馬祖藍眼淚3日遊、環島之星X騰雲座艙-東花熱氣球繫留+三仙台八嗡嗡海岸+大地藝術季3日遊、郵輪式列車前往花蓮赤科山金針花海或忘憂太平洋、蝴蝶谷2日或3日遊、金門摩西分海·水頭聚落·後浦小鎮豐富3日遊等，機會難得，歡迎大家7月23日至24日一起來松山文創園區體驗，千萬別錯過！

活動地點：松山文化園區(文創穿廊)

總活動時間：7月23/24日 12:00~20:00

日本開放旅遊！台灣享免隔離　陳時中：預計下月放寬邊境

解封後想去哪旅遊？「這2國」最多人推：好玩景色又美

2022台東旅遊懶人包｜遨遊純淨山谷水岸的台東 「三天兩夜」放逐之旅，盤點精華景點、溫泉、住宿資訊！

解封出遊預備！歐亞各國最新邊境管理、旅遊入境攻略出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.47%23.53%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀