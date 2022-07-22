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26歲司機送貨突心肌梗塞　專科醫揭「發作主因」

26歲司機送貨突心肌梗塞　專科醫揭「發作主因」
26歲司機送貨突心肌梗塞　專科醫揭「發作主因」

健康醫療網

2022-07-22 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】近日高溫連續飆破36度，一位26歲男性送貨司機，每天都需要上下車運送貨品，送貨途中因頓覺胸部悶痛、冒冷汗且呼吸上氣不接下氣，便直接驅車至醫院掛急診，確診為急性心肌梗塞。

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肥胖、不良飲食習慣　典型三高族群

澄清醫院中港院區心臟內科孫德光醫師指出，該名患者年僅26歲，但檢查發現其心血管老化嚴重程度，宛如七、八十多歲老人家的血管品質，研判其動脈硬化猝發心肌梗塞的致命風險，可達九成之高。該名男子身高158公分，體重高達90公斤，又有吸菸與熬夜習慣，自身飲食偏愛甜食，且未加節制，是典型三高族群，更是好發心肌梗塞的高風險者。

頻繁劇烈溫差　易誘發心肌梗塞

該名男子向孫德光醫師述說，當天自行開車至急診就醫時，正逢大中午，當時卸完貨全身覺得很熱，一回到車內便將冷氣溫度調到最低，想好好涼快一下，沒想到突然感到強烈胸口悶痛，無法順暢呼吸才就近趕來急診。孫德光醫師強調，當身體承受頻繁「劇烈溫差」環境變化時，會加快心肌梗塞發生的速度，這可能是爆發急性心肌梗塞的原因。

高危險族群應當心　出現這些症狀快就醫

孫德光醫師強調，近年發現心肌梗塞已有年輕化趨勢，每8位心肌梗塞患者中就有1位是年輕人，凡吸菸、肥胖、三高族群、患有第二型糖尿病、膽固醇過高，甚至有遺傳性家族病史，都是心肌梗塞的危險因子，若民眾常感胸部悶痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，建議尋求心臟內科醫師診治。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54521

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