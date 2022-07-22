特企／縱管處再推「玩騎認證」　單車熱血徐行花東景觀

我是廣告 請繼續往下閱讀
「洄瀾漫波線」全長52.8公里，途經太魯閣國家公園、七星潭與鯉魚潭，可同時滿足峽谷、湖泊及海岸截然不同的自然風貌。「森林溫泉線」全長達71.4公里，從光復到玉里，結合花蓮糖業、阿美族文化、瑞穗溫泉，騎乘享受全台最美的193縣道沿途風景，並到訪世界級景觀歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處。「田園風光線」全長37.6公里，騎行在稻米的故鄉-池上及關山，將稻田景觀盡收眼底。
此次贈品特別與路線起迄點鄰近之農會或農會超市合作兌獎，包含全家便利商店（壽豐農會店、玉溪農會店）、光豐地區農會超市、池上直銷驛站、關山農會超市等，民眾可依照騎乘路線規劃，以「環騎圓夢」或其他可紀錄軌跡之APP，於指定景點完成人、車、景合影，並將玩騎路線軌跡圖及照片上傳並公開分享至個人臉書或IG，標記「#徐行縱谷」及所騎乘路線名稱「#洄瀾漫波」、「#森林溫泉」或「#田園風光」，即可至指定地點兌換壽豐鯛魚酥、太巴塱紅糯米、赤柯山金針、池上米爆米花、關山甜酒米醬豆腐...等在地農特產品，讓旅途不只有風景、有過程，還能帶回在地伴手好禮！每條路線每人限領一份，數量有限，送完為止。更可趁早搭配觀光局推動「悠遊國旅振興方案」，快揪團推動熱血出發吧！
活動詳情請至縱管處官網查詢：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/6034