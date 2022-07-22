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特企／縱管處再推「玩騎認證」　單車熱血徐行花東景觀

▲交通部觀光局規劃推出「徐行縱谷 玩騎認證享好禮」活動，自即日起至10月31日止。（圖／交通部觀光局提供）
▲交通部觀光局規劃推出「徐行縱谷 玩騎認證享好禮」活動，自即日起至10月31日止。（圖／交通部觀光局提供）

本報訊

2022-07-22 15:54:34

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（縱管處）為推廣轄內3條自行車多元路線，特別延續交通部觀光局今（111）年初舉辦的多元自行車路線《Go Bike TAIWAN 玩騎認證》活動，規劃推出「徐行縱谷 玩騎認證享好禮」活動，自即日起至10月31日止，邀請喜愛自行車旅遊的民眾一起玩騎「洄瀾漫波」、「森林溫泉」、「田園風光」任一條多元自行車路線，透過自行車作為載具串連周邊景點及特色資源，感受花東縱谷自然及人文景觀的多元風貌，除了可獲得在地限量好禮外，遊客也可以搭配「悠遊國旅振興方案」住宿優惠，最高可折抵1300元。

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縱管處為推廣花東自行車旅遊風氣，於今年（111）推出「徐行縱谷」自行車旅遊品牌，透過自行車路線的串連，向各界介紹花東縱谷豐富且具有深度的人文及自然資源，不只為休閒旅遊客群規劃北中南區各1條2日遊套裝行程，也鼓勵自由行旅客，可以依照交通部推薦之指定單車路線，玩騎花東並欣賞各多元主題路線沿途的獨特風景。

「洄瀾漫波線」全長52.8公里，途經太魯閣國家公園、七星潭與鯉魚潭，可同時滿足峽谷、湖泊及海岸截然不同的自然風貌。「森林溫泉線」全長達71.4公里，從光復到玉里，結合花蓮糖業、阿美族文化、瑞穗溫泉，騎乘享受全台最美的193縣道沿途風景，並到訪世界級景觀歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處。「田園風光線」全長37.6公里，騎行在稻米的故鄉-池上及關山，將稻田景觀盡收眼底。

此次贈品特別與路線起迄點鄰近之農會或農會超市合作兌獎，包含全家便利商店（壽豐農會店、玉溪農會店）、光豐地區農會超市、池上直銷驛站、關山農會超市等，民眾可依照騎乘路線規劃，以「環騎圓夢」或其他可紀錄軌跡之APP，於指定景點完成人、車、景合影，並將玩騎路線軌跡圖及照片上傳並公開分享至個人臉書或IG，標記「#徐行縱谷」及所騎乘路線名稱「#洄瀾漫波」、「#森林溫泉」或「#田園風光」，即可至指定地點兌換壽豐鯛魚酥、太巴塱紅糯米、赤柯山金針、池上米爆米花、關山甜酒米醬豆腐...等在地農特產品，讓旅途不只有風景、有過程，還能帶回在地伴手好禮！每條路線每人限領一份，數量有限，送完為止。更可趁早搭配觀光局推動「悠遊國旅振興方案」，快揪團推動熱血出發吧！

活動詳情請至縱管處官網查詢：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/6034

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