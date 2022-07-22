染疫如何加速康復？　中醫師親身經驗教你「小撇步」

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鄭宜哲醫師觀察感染新冠病毒後的症狀，自己偏向流鼻涕，太太則是喉嚨痛。他以醫師知識為基礎，服用清冠一號後，也根據病徵服用針對症狀加強的藥物，並提高休息品質。
鄭宜哲醫師也提醒，為避免藥效交互作用影響，如果同時使用西藥者，中西藥使用要間隔至少半小時以上，且此方設計藥性偏於寒冷，寒虛體質的人服用容易有拉肚子副作用，應諮詢中醫師，透過調整服用次數與劑量以搭配體質及症狀。
咽癢咳嗽症狀 穴位刺激緩解
若出現咽癢咳嗽症狀時，鄭宜哲醫師分享穴位刺激緩解的簡單方式：可以在「天突、雲門、中府」等穴道用精油按摩、或用藥膏、貼布敷貼穴位也可；另外可使用湯匙沿著「手太陰肺經」循行部位，從肩膀、手臂、大拇指進行刮痧，可以清瀉肺熱、緩解呼吸道不適。
解隔離後殘留症狀 個人化中藥處方治療
染疫後普遍有疲倦現象，鄭宜哲醫師分析是身體抗病期間耗用身體營養，甚至活動量降低而有消耗肌肉降低體力的情形，因此除中藥調理、補充流失營養外，也需要進一步搭配心肺有氧運動及抗阻力負重運動以改善循環及強健身體。
至於很多人還殘餘有咳嗽，咽喉不適或是失眠等症狀，則建議尋找中醫師依照體質及症狀辯證論治，給予個人化的中藥處方治療，才能盡速完全恢復。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54523
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