「講客𠊎最營」8月登場！黃金師資親自傳授

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客傳會董事長陳邦畛表示，客傳會自2019年底成立以來，成功把全國「四海大平安」5種腔調最專業的主持人集結至全國性「講客廣播電臺」，更將5G創新數位匯流技術結合傳統廣播至「講客號」，一舉在2021年獲得第56屆廣播金鐘獎「創新研發應用獎」，這一連串顛覆客家傳播想像的經驗，都會由黃金陣容師資們，親自傳授給參加「2022講客𠊎最營」暑期夏令營的孩子們！
客傳會旗下講客廣播電臺擁有最新百萬等級錄音設備，課程期間將在專業錄音人員帶領下，讓每個學員可以進到錄音室親自體驗，播報新聞並錄製屬於自己的廣播節目音檔；活動更安排金曲歌手邱廉欽親自教唱客語童謠，希望以活潑音樂教學，提升學員對客家語言的興趣。
「講客𠊎最營」邀請客傳會總編輯莊勝鴻擔任講師，以淺顯易懂方式讓學員學習設定採訪主題與大綱，並安排街頭實際採訪，讓學員可以學習新聞採訪基礎知識。另外，營隊期間也將安排每一位學員親自體驗榮獲洛杉磯電影獎(Los Angeles Film Awards)最佳VR獎項肯定的《浮光童夢——五溝水》VR影片，讓學員透過最新的新媒體藝術，走入屏東萬巒五溝水客庄，激發學員對影像與視覺藝術的創意想像。
夏令營也將走出室內，帶領大家一同前往新屋永安海螺文化體驗園區，先透過導覽，讓學員瞭解海洋客家文化，再安排學員親自登上5G直播行動廣播車「講客號」體驗錄音，就是要用「最潮！」的設備顛覆各界對於客家傳播的想像。
客傳會指出，2022「講客𠊎最營」暑期夏令營活動期間為8月2日(星期二)至8月5日(星期五)，報名對象為「對廣播有興趣的國小學童」，限額30人額滿為止，活動包括講客廣播電臺(桃園市中壢區青峰路一段49號10樓)、永安海螺文化體驗園區(桃園市新屋區新港路85號)，活動費用新臺幣4,000元整(含講師費、餐費、隊服及保險費等)，自即日起開放線上報名，洽詢專線：(03) 2873-066轉分機120胡小姐。
報名連結：https://forms.gle/xF9KgusjdU4gwtUu6