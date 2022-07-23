撫慰日照長者　家屬成音樂志工

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音樂志工彭德豐從2021年1月開始，付出已持續超過一年半，深受日照中心學員歡迎。彭德豐表示，慈濟苗栗日照中心的同仁很用心，過去只要弟弟有任何狀況，都會聯繫，也因此有密切接觸。工作同仁得知彭德豐喜歡演奏薩克斯風，力邀來為長輩表演；因吹奏薩克斯風是退休後培養的興趣，學了五年，也與同學組團到各個社團晚會表演，他抱著自娛娛人與回饋鄉里的心情，就答應邀約。
弟弟為日照服務對象 中心給予大力支持照護
彭德豐表示，會來到日照中心擔任音樂志工，主要是過去因腦瘤手術後的弟弟，失智情況嚴重，手足也無法時刻照料，後來至慈濟苗栗日照中心後都獲得改善，雖然最終因身體狀況不復以往而辭世，他仍然很感恩當時工作人員給予的支持與照顧
音樂欣賞刺激認知 延緩失智與失能
慈濟苗栗日照中心主任林秋燕表示，日照中心入托長輩多半有失能或失智，日照中心安排課程也以延緩失能為主，包括認知刺激、社交刺激與健康促進，內容有美勞、園藝輔療、音樂輔療與音樂欣賞等，還有社區運動社團教練指導拍打功、平甩功等。
林秋燕指出，這班長輩特愛唱歌，彭德豐一吹奏，長輩幾乎都會一起打拍子哼哼唱唱，還有人會衝上臺高歌，一唱就是好幾首歌，記歌詞能力不輸年輕人。林秋燕認為音樂欣賞，不但可讓長輩放鬆心情也可以刺激認知與社交能力，延緩失智與失能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54505
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