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高醫授「到院前創傷救命術」初階版　一般人也能救人

高醫授「到院前創傷救命術」初階版　一般人也能救人
高醫授「到院前創傷救命術」初階版　一般人也能救人

健康醫療網

2022-07-23 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】今年衛生福利部公布109年的國人十大死因，事故傷害為第七名，造成近7千人死亡，死亡人數更較前年上升。高雄醫學大學附設中和紀念醫院繼去年推動到院前創傷救命術課程（PHTLS），提升第一線消防現場緊急救護處置後，今年更引進該課程的初階反應人員版本，教導民眾如何現場施救，期望將創傷照護普及化、降低死亡率。

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創傷關鍵3分鐘　適時伸援降低死亡率

高醫外傷及重症外科陳昭文主任表示，臺灣的救護車平均到達事發現場時間為6分鐘，與世界先進國家差不多，但因創傷造成的傷害死亡可能在2-3分鐘之內就發生，如果在事故現場的民眾能適時伸出援手，就有機會減少傷患的死亡，並改善預後狀況，因此安排此課程教導民眾學習基本的創傷照護技術，期使事故傷害死亡率降低。

PHTLS初階反應人員課程　適合無醫療基礎民眾

此次是全臺第一場針對民眾訓練的「到院前創傷救命術初階反應人員課程」，共 30多人報名參加，課程包括呼吸及給氧；循環、出血及休克；頭部與脊椎創傷、快速評估外傷病人及簡易處置等講習，以及幫助病人安全移動及脊椎固定等情境演練。

該課程主持人、高醫外傷及重症外科醫師唐貞綾指出，PHTLS的初階反應人員課程跟PHTLS課程一樣，都是由美國國家緊急救護技術員學會（NAEMT）規劃設計，參與的學員在測驗通過後，一樣可以領到由NAEMT核發的國際證照，差異僅在初階反應人員課程是專為沒有相關醫療基礎的民眾設計，較為簡明易學。

基礎創傷照護推展　挽救生命、減少失能

唐貞綾說明，課程主要是期望基礎創傷照護概念能推展於民間，讓嚴重創傷患者的從受傷開始到送到醫院後到每個階段，都能有效溝通、相互協助，挽救患者的生命、減少失能的程度，讓患者盡可能康復回歸正常生活。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54530

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