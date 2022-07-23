週數最小早產兒！出生僅一個鋁罐飲料重　全面照護獲重生

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國外紀錄上最小的早產兒出生體重為212克，但其週數為23週，週數越小意味著成熟度的不佳，週數越小存活率越低，而小葶的出生週數僅僅21週又5天，堪稱超越國外紀錄上最小之早產兒。
面對過去幾乎無21週存活的案例，如此艱鉅的困難任務，縱使醫療團隊非常盡心盡力，但21週的不成熟度仍然有一定的侷限，例如皮膚的不完整性，保溫箱雖可提供高達80%以上的濕度，但幾無角質的皮膚，除了不斷地散失體液是個困難外，皮膚破損無法固定所有建立的管路以及帶來的感染都讓我們面臨困難重重。
新生兒醫療團 盡力守護生命
中山醫學大學附設醫院新生兒科王杏安主任表示，在照護六個月的日子裡，因為肺部發育不成熟，嚴重的呼吸窘迫症候群，出生即接受一連串的急救插管，給予人工肺泡表面張力素，歷經傳統呼吸器、高頻震盪呼吸器等的治療；因為皮膚的不成熟，小小的身軀被包裹在無菌的聚乙烯袋，住在溫暖且濕度極高的保溫箱中，藉以模擬在子宮發育的環境，以減少體液的散失。
早產兒全面照護 成功恢復生長
此外，必須經歷數個手術，包含動脈導管栓塞術，壞死性腸炎併發腸穿孔及腹膜炎的引流手術，早產兒視網膜病變的雷射和眼球內注射手術，關關難過他都勇敢堅強度過，直到今年4月9日，在矯正年齡接近兩個月時，體重從出生時的370克順利成長到4600克，雖因早產兒慢性肺病合併肺高壓，她戴著鼻導管氧氣搭配藥物控制順利回家照護，醫護人員準備了蛋糕幫他慶祝，感佩她的堅強和努力。
而在父母親細心呵護及醫療團隊共同努力下，矯正年齡三個半月時順利脫離氧氣，目前已無需氧氣使用了，現在矯正年齡五個月的她體重已經來到6.3公斤，發展的里程碑也都和足月兒一樣正常。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54532
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