《勇敢活出自己喜歡的樣子》　當麻醉護理師轉為乳癌病人

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我身體的疤痕雖然有淡一點，但是現在依然明顯的刻畫在我的胸前，每次洗澡看到鏡子的自己時，都是一個複習「我曾經是乳癌病人」的時間，我已經忘記自己原本乳房的觸感以及乳頭是長怎樣，有人問我：手術以後你覺得自己還是完整的女性嗎？你平常這麼愛去裸湯，以後敢嗎？你會擔心怎麼跟孩子解釋嗎？
這些問題應該可以分為我自己怎麼看自己，還有我怎麼看別人看我自己。我看我自己時，就是像我曾經說的，我已經盡力幫自己選擇我自己適合的樣子，即使有很多事是我預想不到的，譬如身體黏住的程度、胸部歸隊配合度，還有皮膚感覺失去的程度，身體後續的疼痛等，這些都會讓我生氣，但是這些無法再重來，所以我選擇，願意接受自己身體可以不適，所以相對的我願意付出很多時間來陪伴自己的身體度過難處。
治療，是一種獨處的過程，沒有人可幫忙承受一點疼痛，或者分攤一點身體黏住的部分，而獨處需要練習，除了身體不適外，或許還要面對無情的言語攻擊，甚至詆毀式的批判，有時還會產生自身而來的否定。
「我死了，這樣是不是更好？」
「老天到底要折磨我多久？」
「為什麼別的病友的癌症期別比較輕微，我卻不是？」
我在想，或許有些正在看我文章的人，說不定覺得我只是個幸運的傢伙，因為治療過程順利，所以還笑得出來，文章裡正向樂觀，是因為她不是我，如果她是我，我想她根本無法承受我的痛楚。
的確，當我看到有些人的狀況不好時，我都無法想像這如果發生在我身上，我能不能承受。
但我想說的是：
事情沒有大小，痛無法比較，發生在身上的事情，過不去就都是大事。
我會做的，就是願意原諒自己，接納自己，原諒別人，依靠上帝，然後找點樂子生活，陪伴自己渡過這每段特別的獨處時刻，即使是我選擇放棄治療這條路。
至於覺得自己完不完整……外觀我不確定是不是完整，但唯一可以確定的是，我是整完的。如果胸部動過手術就不完整，那全世界應該有超多人都不完整吧，硬要說的話，我覺得我可以再去做乳頭刺青重建，這樣整組就到齊了。
至於心理完不完整，我好像沒有因為手術後乳房樣子改變而自卑，反而因為穿衣服胸部變大而自喜，或許是我兩邊一起做，所以比較沒有單邊切除後不對稱，身體重心移位的問題。但如果我是單邊切除後沒有重建，或許我想我可能需要適應一陣子身體心像的改變。
但另一方面想，我不用飽受身體黏住等問題，可以更快速的在功能上復原，到時候加上義乳內衣，或等一陣子讓自己知道能不能適應後，真不行再做延遲性重建，好像也沒有關係。
本文摘選自《勇敢活出自己喜歡的樣子 ── 李溫的「少」奶奶治癒日誌》，晨星出版，李溫著。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54500
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