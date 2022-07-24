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超爆熱！尿尿有這5顏色恐中暑，3招預防熱傷害

超爆熱！尿尿有這5顏色恐中暑，3招預防熱傷害
超爆熱！尿尿有這5顏色恐中暑，3招預防熱傷害

健康醫療網

2022-07-24 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】因為民眾網購情形增加，郵差、快遞、外送員等工作量暴增，不僅面臨送貨壓力更要長時間曝曬在太陽底下，若沒有適時作好防護措施，就可能因大量流汗造成脫水，進而引發熱衰竭甚至中暑，若處理不當，更會導致器官衰竭，甚至死亡，其死亡率超過30%。

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 針對在戶外工作的外送人員，國民健康署提醒，「預防熱傷害3要訣」，以提前預防熱傷害的發生：

 要訣1、保持涼爽

1.裝備選擇

‧穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服，可適度搭配透氣輕薄長袖防曬衣物，但勿包覆過多，造成悶熱。

‧選擇使用國家標準檢驗合格防曬或涼感產品，挑選商譽良好店家生產、中文標示清楚的產品。須長時間於陽光下活動時，應選擇防曬係數較高（如SPF 30或更高），同時具有 UVA（以★號或PA+號表示）防禦效果的防曬產品。

 ‧選購太陽眼鏡時，應挑選具有商品檢驗及完整標示的產品，避免購買來路不明、水貨及仿冒品；護眼防曬係數（E-SPF,  Eye-Sun Protection Factor）：係數分為5、10、25三類，數字越大效果越佳。另，開車時請勿佩戴顏色過深的深色太陽眼鏡，避免天色昏暗時影響行車視線，才能確保行車安全。

 2.身體降溫及散熱

‧避免長時間高溫曝曬，應適當安排時間至陰涼通風處或有空調地方，讓身體適度降溫及散熱，並卸下易致身體悶熱物品，例如：安全帽及長袖防曬衣物等，幫助身體儘速散熱。

 ‧可適時在身上噴灑冷水及搧風，加速身體降溫。

 要訣2、補充水分

‧戶外工作者可每小時補充2-4 杯冷開水(1 杯為240c.c.)，少量多次補充水分，大量流汗時可喝加少許鹽的冷水。

‧不可補充含酒精及大量糖份的飲料、避免喝太過冰冷的水。

 ‧如患有慢性病者（如心臟病、高血壓、糖尿病或腎臟病等），因散熱機能較差而不易排汗，對於環境的調節及應變能力較差。依疾病需求，定期量測血壓、血糖等，諮詢醫師用藥及適當水分攝取，並定期回診追蹤。

 ‧可透過檢查尿液顏色來初估喝水量是否足夠，一般來說，大致可以將尿液顏色分成五種顏色，透明無色、透明黃色、黃色、烏龍茶色、濃茶色，分別代表不同情況：

 *透明無色：表示體內水分可能過多，不需要補充水分。

 *透明黃色(淺黃色)：表示體內水分充足，可正常補充水分。

 *黃色：表示可能有一段時間未補充水分或有持續出汗之情形，需要持續補充水分。

 *烏龍茶色：表示身體可能已出現缺水狀態，要立即補充水分。

 *濃茶色：表示可能已1-2天完全沒有水分攝取，此時喝水可能對於腸胃吸收速度已經太慢，建議尋求醫療單位協助，以吊點滴的方式補充水分。

 要訣3、提高警覺

‧隨時注意氣象局發布的天氣預報，儘量避免長時間待在高溫環境，並做好防護及適時降溫散熱。

‧應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，如有不適切勿逞強，應先休息並儘快求助或送醫。

‧雇主應加強宣導認識熱傷害的症狀及預防，以提升員工自我保護力。

出現熱傷害徵兆，應快就醫避免憾事發生

國民健康署提醒，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、飲用加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料；若體溫持續上升、嘔吐、或意識持續不清，請以最快的速度就醫。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54524

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