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徐玄振宅過頭！外面的一切都是朋友「跑來」告知！

▲徐玄振不知道主演的《為何是吳秀才？》受歡迎。（圖／friDay影音）
▲徐玄振不知道主演的《為何是吳秀才？》受歡迎。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-24 18:35:31

韓星徐玄振新作《為何是吳秀才？》完結篇收視率再創新高完美收官。徐玄振受訪自爆是宅女，前期感受不到電視劇受歡迎，直到好友跑來頻頻詢問拍攝場景，才發現「原來很多人收看」。

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《為何是吳秀才？》由徐玄振、黃寅燁、許峻豪、裴仁爀主演，故事描述因錯誤的選擇，而變得心狠手辣的明星女律師，在遇到曾經蒙冤入獄卻真心守護自己的男學生後，為了修正人生、揭開真相，一同展開艱辛復仇之路。

劇中，徐玄振在「黑化」、良善間切換自如，詮釋角色不同時期的清純、高冷狠毒、崩潰無助等風格均絲絲入扣，顛覆以往形象引起觀眾討論。該劇播畢下檔，徐玄振表示：「我已傾盡全力精心詮釋演技，也很好奇觀眾看了究竟是否會產生共鳴、覺得暢快」、「對我來說，詮釋吳秀才的人生和選擇，也是讓我反思自己過往的時間，希望大家都能度過愉快的時光」。

▲徐玄振慶祝殺青。（圖／Management SOOP IG）
▲▼徐玄振慶祝殺青。（圖／Management SOOP、SBSdrama IG）
▲徐玄振慶祝殺青。（圖／Management SOOP IG）
 
徐玄振被問到飾演「吳秀才」不論在話題與演技都備受觀眾肯定，她說：「因為除了拍戲之外，都是和小狗一起宅在家裡，所以感受不到熱度，還是由親朋好友都跑來問了很多劇中出現的場所，才覺得『啊，好像有很多人收看，感謝』。」

劇情方面，徐玄振在第15集中痛失愛女而崩潰失聯，尋短之際好在黃寅燁及時趕到，但許峻豪也已透過韓國律師協會對徐展開懲戒、企圖趕盡殺絕，並將徐的主要政商助力都拖入泥沼，就在看似快要全線潰敗的情況下，徐玄振於第16集說服關鍵人物出面相助，終於揭開夜店女郎墜樓、黃寅燁繼妹之死，以及客串演出的韓善伙之車禍失能等事件真相，在政、法、商共犯集團瓦解後，徐玄振恢復良善清純面貌，繼續於法學院提攜後進。《為何是吳秀才？》全16集可至friDay影音收看。

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