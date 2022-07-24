徐玄振宅過頭！外面的一切都是朋友「跑來」告知！

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劇中，徐玄振在「黑化」、良善間切換自如，詮釋角色不同時期的清純、高冷狠毒、崩潰無助等風格均絲絲入扣，顛覆以往形象引起觀眾討論。該劇播畢下檔，徐玄振表示：「我已傾盡全力精心詮釋演技，也很好奇觀眾看了究竟是否會產生共鳴、覺得暢快」、「對我來說，詮釋吳秀才的人生和選擇，也是讓我反思自己過往的時間，希望大家都能度過愉快的時光」。
徐玄振被問到飾演「吳秀才」不論在話題與演技都備受觀眾肯定，她說：「因為除了拍戲之外，都是和小狗一起宅在家裡，所以感受不到熱度，還是由親朋好友都跑來問了很多劇中出現的場所，才覺得『啊，好像有很多人收看，感謝』。」
劇情方面，徐玄振在第15集中痛失愛女而崩潰失聯，尋短之際好在黃寅燁及時趕到，但許峻豪也已透過韓國律師協會對徐展開懲戒、企圖趕盡殺絕，並將徐的主要政商助力都拖入泥沼，就在看似快要全線潰敗的情況下，徐玄振於第16集說服關鍵人物出面相助，終於揭開夜店女郎墜樓、黃寅燁繼妹之死，以及客串演出的韓善伙之車禍失能等事件真相，在政、法、商共犯集團瓦解後，徐玄振恢復良善清純面貌，繼續於法學院提攜後進。《為何是吳秀才？》全16集可至friDay影音收看。
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