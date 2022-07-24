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家裡用不到的醫材上網賣？　小心你恐觸法了

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家裡用不到的醫材上網賣？　小心你恐觸法了

健康醫療網

2022-07-24 18:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】網路購物方便又快速，隨著疫情影響，更帶動宅經濟熱潮！許多民眾會把家裡用不到或是出國旅行帶回來的商品上網拍賣，像是醫用口罩、衛生棉條、OK繃，以及最近造成搶購的COVID-19快篩試劑等，到底這些醫療器材能不能在網路上販售？

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這些醫療器材　網路上可販售

食藥署說明，為保障民眾使用醫療器材安全，衛生福利部於110年4月29日衛授食字第1101601942號公告訂定「通訊交易通路販售醫療器材之品項及應遵行事項」，可在網路販售之醫療器材類別僅限第一等級及部分第二等級醫療器材。第一等級包括一般醫用口罩、OK繃等；第二等級目前開放體脂計、保險套、衛生棉條、月經量杯（如月亮杯、月事杯）等19項產品。

產品未經衛生福利部核准　不能上網轉賣

若想於網路販售醫療器材，除販賣品項有上述限制外，醫療器材管理法也規定，網路賣家或業者都必須先向當地衛生局申請並取得販賣業醫療器材商許可執照；如果是旅行時從國外帶回來預計自用的醫療器材，因產品未經衛生福利部核准，不能上網轉賣。

COVID-19快篩試劑　網路不可販賣

食藥署提醒，前一陣子造成搶購熱潮的COVID-19快篩試劑為第三等級醫療器材，目前只能在藥局、醫療器材商等實體通路販售，不能透過網路或社群平台等通路販售；若擅自在網路上販售快篩試劑，將違反醫療器材管理法第18條所為公告之限制規定，處新臺幣3到100萬元罰鍰，提醒民眾切莫以身試法。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54553

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