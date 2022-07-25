福原愛激怒江宏傑！祕密帶家人返日 網驚：沒護照怎出國
江宏傑和福原愛離婚剛滿1年，期間因疫情因素，女方未能來台，多以視訊方式和家人見面，給足父母健全的愛，沒想到，她近日難得返台，竟帶走家人鬧失聯，傳出已抵達日本，讓好脾氣的江宏傑罕見情緒激動，首度在IG向福原愛喊話，網友也熱議若沒有護照，她怎麼將孩子帶離台灣？
網友在論壇討論此事，認為福原愛擅自將家人帶走，未經江宏傑同意，猜測她手上應該沒有家人的台灣護照，而是使用日本護照出境，因為22歲之前，擁有混血血統的人士，可以擁有日本、台灣雙重國籍，成人之後才需要選擇其一為國籍。
也有人提出，出入境需用同一國護照，推論江宏傑其實沒有拒絕福原愛帶家人返日，畢竟這1年來，他們都有透過視訊聯繫，只是福原愛把人帶走之後，不回訊息、不接電話，鬧失聯的舉動碰觸江宏傑的底線，才會讓他首次在社群網站發文怒批福原愛，沒有做到「善意的交接」這件事。
而福原愛的閨密兼教練湯媛媛發文，透露她已經帶著家人返日，反批江宏傑透過媒體對福原愛趕盡殺絕，這番言論在微博炸鍋！一向力挺愛醬的大陸粉絲，雖認同家人跟著母親較適合，但過去1年半以來，都是江宏傑照顧家人，如今日本肺炎疫情未趨緩，她擅自將家人帶到陌生環境，沒有尊重考量到對方需求，也讓網友感到不滿，「爸爸見不到家人總會著急，應該是不知該怎麼辦才發聲」、「之前偷情，現在還會偷帶走家人」。