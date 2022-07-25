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口罩解封問題藏不住　皮膚科醫師複合式療法一次解決

口罩解封問題藏不住　皮膚科醫師複合式療法一次解決
口罩解封問題藏不住　皮膚科醫師複合式療法一次解決

健康醫療網

2022-07-25 09:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著後疫情時代的到來，政府在口罩政策上越來越寬鬆，許多愛美的消費者紛紛開始擔心自己長期戴口罩而出現的皮膚痘疤，觀察到近期前往專業皮膚科診所解決口罩下的皮膚問題的患者人數變多。皮膚科醫美中心除了能解決皮膚治療外，同時更結合醫美技術替患者悄悄微整形。

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以皮膚科起家的魏嘉宏院長表示，「許多患者選擇魏嘉宏醫師主要是因為擁有專業皮膚科醫師團隊，以皮膚相關問題結合醫美技術替患者解決後疫情時代口罩下美麗臉龐的困擾問題；團隊在醫美儀器選擇上也需要更小心及專業，所以能同時協助患者悄悄微整形。」中華民國美容醫學醫學會第27次春季研討大會中發現，口罩下醫美整形最具話題性的不外乎為「微整形」與「抗衰老」兩大面向，許多愛美的女性希望藉由無侵入性的醫美儀器解決抗衰老問題、同時能有無恢復期、不影響日常生活情況下，就會選擇音波拉提技術。

Q+立線音波 Linear 線性探頭有效跟法令紋、木偶紋及雙下巴說Bye Bye

Q+立線音波以30歲以上、以臉部訴求為主的輕熟齡男女為主要客群。最新一代的Q+立線音波可改善法令紋變深問題、有木偶紋但不想使用針劑或是擁有雙下巴困擾的患者都可藉由音波拉提來解決。隨著醫美科技進步，新一代最大的不同在於Q+立線音波提供兩款不同模式之探頭，包括最新技術Linear線性探頭及點狀探頭，讓醫生在替病患做規劃時可以達到最完美效果。Linear線性探頭在施作過程中擊發速度快，以500條為例，傳統音波需要約40分鐘時間，而Linear線性音波可節省一半時間；且4.5mm探頭可達筋膜層深度，即為一般外科拉皮手術的位置，同時可有溶脂效果，針對雙下巴或是臉型較圓潤的臉型，可局部減少多餘的脂肪，是最合適的探頭選擇；對於臉部較為細長、較無肉的患者，則會以點狀探頭為主。

專業皮膚科醫生　以複合式治療解決皮膚及醫美問題

魏嘉宏醫生進一步表示，「目前醫美趨勢是以複合式治療為主，選擇較有經驗的醫生做療程時，會以整臉做規劃，所以即便是在同一天施打音波拉提及其他針劑注射，都不會有問題，但若先前已做針劑注射，醫生則建議隔2-4周再進行音波施打。在皮膚科醫美中心，除了可以複合式醫美治療外，專業團隊更能以複合式皮膚及醫美同時併行治療。」

Q+立線音波是目前市場上最新一代的拉提治療方式，許多消費者在使用 Q+立線音波後，對於疼痛感、無恢復期、速度快以及緊緻度都相當有感。上班族也可利用中午休息時間進行療程，是一個有效快速改善輪廓線等老化問題新技術。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54546

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