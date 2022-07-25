口罩解封問題藏不住　皮膚科醫師複合式療法一次解決

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Q+立線音波 Linear 線性探頭有效跟法令紋、木偶紋及雙下巴說Bye Bye
Q+立線音波以30歲以上、以臉部訴求為主的輕熟齡男女為主要客群。最新一代的Q+立線音波可改善法令紋變深問題、有木偶紋但不想使用針劑或是擁有雙下巴困擾的患者都可藉由音波拉提來解決。隨著醫美科技進步，新一代最大的不同在於Q+立線音波提供兩款不同模式之探頭，包括最新技術Linear線性探頭及點狀探頭，讓醫生在替病患做規劃時可以達到最完美效果。Linear線性探頭在施作過程中擊發速度快，以500條為例，傳統音波需要約40分鐘時間，而Linear線性音波可節省一半時間；且4.5mm探頭可達筋膜層深度，即為一般外科拉皮手術的位置，同時可有溶脂效果，針對雙下巴或是臉型較圓潤的臉型，可局部減少多餘的脂肪，是最合適的探頭選擇；對於臉部較為細長、較無肉的患者，則會以點狀探頭為主。
專業皮膚科醫生 以複合式治療解決皮膚及醫美問題
魏嘉宏醫生進一步表示，「目前醫美趨勢是以複合式治療為主，選擇較有經驗的醫生做療程時，會以整臉做規劃，所以即便是在同一天施打音波拉提及其他針劑注射，都不會有問題，但若先前已做針劑注射，醫生則建議隔2-4周再進行音波施打。在皮膚科醫美中心，除了可以複合式醫美治療外，專業團隊更能以複合式皮膚及醫美同時併行治療。」
Q+立線音波是目前市場上最新一代的拉提治療方式，許多消費者在使用 Q+立線音波後，對於疼痛感、無恢復期、速度快以及緊緻度都相當有感。上班族也可利用中午休息時間進行療程，是一個有效快速改善輪廓線等老化問題新技術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54546
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