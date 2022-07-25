乳房冒腫塊竟非乳癌？！ 醫籲有「六大症狀」恐是淋巴癌

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高風險族群勿輕視「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」 當心淋巴癌找上門
「淋巴細胞負責協助人體抵禦外界侵入物，但淋巴細胞若出現惡性病變而產生癌細胞，就會演變成所謂的淋巴癌」，黃威翰副主任也進一步指出，「目前淋巴癌確切成因不明確，但目前普遍認為可能是因身體長期處於發炎狀態，例如受到病菌感染、免疫失調或其他與自體免疫相關疾病而導致，因此，高齡者、BMI過重者、具C肝病史、有淋巴癌家族病史、愛滋病或感染幽門桿菌的患者，都可能是淋巴癌高風險族群。」
瀰漫性大B細胞淋巴瘤佔比多、惡性度高 醫鼓勵：積極治療有極佳治癒率
黃威翰副主任說，臨床上淋巴癌大致可分為兩類，首先是佔比達九成的「非何杰金氏淋巴瘤」；次之為發生比例較少的「何杰金氏淋巴瘤」。而在非何杰金氏淋巴瘤中，有六至七成為B細胞淋巴瘤，其中，又以瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)屬最常見。
不幸中的大幸是，瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)雖惡性度高，但如能及時治療，七至八成患者都能獲得良好預後。黃威翰副主任說明，目前國際間對於瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)第一線治療的共識，為一個標準標靶治療搭配化學治療，並以類固醇作為輔助，但仍有二至三成患者可能遇上治療結果不理想，需進一步接續治療，包含自體或異體幹細胞移植。然而，異體幹細胞移植前需要接受更高強度化療，且移植後需要長期服用免疫抑制劑，治療門檻較高，對患者的生活品質也會帶來一定衝擊。
治療失敗、發生復發別沮喪 CAR-T細胞免疫治療為癌末提供治療機會
「所幸現今在台灣已有細胞免疫治療可用，除了特管辦法核准的大量複製細胞免疫的方式以外，更有可強化免疫細胞的CAR-T細胞免疫治療」，黃威翰副主任進一步指出：「CAR-T細胞免疫治療可藉由將患者體內的免疫細胞分離至體外，並在免疫細胞上裝上特定抗原，幫助改裝後的免疫細胞精準找出癌細胞，一次性的治療就有機會為癌末患者帶來治癒疾病機會，且副作用相較於異體幹細胞移植更為和緩，患者治療後的生活品質也受到保障。
醫療持續進步 找回健康人生勿放棄治療希望
黃威翰副主任坦言，自己行醫至今遇過許多患者，從一開始診斷出罹癌的錯愕，而後慢慢接受，卻在治療後效果不佳時，心情再度跌落谷底，從旁看了實在感到心酸。隨著醫療持續發展與進步，未來治療只會越來越多元、效果越來越顯著，患者切莫放棄治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54557
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