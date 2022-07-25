確診後頻繁腦霧、大斷片　職場女性竟「自撞卡車」

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美國追蹤研究指出，約有近兩成確診者於康復後仍持續出現後遺症，也就是所謂的「長新冠」症候群，常見症狀包含：頭痛、喉嚨痛、嗅覺或味覺異常、疲倦、呼吸急促、胸痛或胸悶、關節疼痛、憂鬱和焦慮，而根據英國研究統計，約有63%患者表示曾因長新冠症候群而嚴重影響日常生活能力，其中，又以慢性疲勞、注意力無法集中、情緒低落、睡眠障礙等最容易影響患者的工作或課業表現。
台灣神經學學會胡朝榮理事長說明，長新冠症候群多與神經系統失調有關，新冠肺炎病毒入侵身體後，引起全身性廣泛慢性發炎，可能直接或間接傷害腦血管內皮細胞，造成腦部血氧濃度下降。
胡朝榮表示，腦部神經症狀的發生機率與患者本身健康狀況、免疫能力有關，如果患者因染疫而免疫力急遽下降，會更容易合併神經系統併發症，不僅導致腦部神經症狀產生，更可能間接影響全身，有鑑於此，美國疾病管制暨預防中心亦已將長新冠症候群中許多因腦部與神經系統影響而導致的狀況，建議歸類於殘疾失能範圍中，更顯示其對於全身健康的重大影響性。
腦霧非新冠肺炎專屬 平時有症狀應諮詢醫師 避免腦損傷
隨著台灣確診人數攀升，國人也陸續出現長新冠症候群，其中腦部健康受到影響的狀況更是不容忽視，臺北醫學大學附設醫院神經內科蔡睿蘋醫師解釋，腦霧常見現象包含思考反應緩慢、注意力不集中、記憶力減退、語言溝通能力下降等，現代人生活型態改變，例如壓力過大、過度使用電子產品等原因，皆容易造成注意力不集中、突然腦袋一片空白的情況，進而觸發腦霧。
蔡睿蘋醫師指出，腦霧其實並非新冠肺炎專屬症狀，而是許多腦部相關疾病的早期症狀之一，提醒民眾若有以上症狀，可以積極尋求專業醫師協助，如不及早就醫改善，放任腦霧發展可能會間接造成焦慮、憂鬱、失智症、甚至阿茲海默症的發生，進而損傷腦部健康。
722世界腦健康日 台灣神經學學會響應 籲國人重視腦部健康
適逢7月22日世界腦健康日，為了響應今年由世界神經學聯盟訂定的主題「人人享有大腦健康（Brain Health for All）」，台灣神經學學會國際委員會主委陳柔賢醫師呼籲，在面對流行病、戰爭、氣候變化和影響全球人類生存的無數挑戰之下，民眾更要重視腦部健康。有鑑於此，世界神經學聯盟今年於世界腦健康日提出倡議，期待能透過五大層面共同提升全民腦部健康。
- 認知Awareness：腦部健康與心理、社會、身體各層面有關。
- 預防Prevention：許多腦部疾病是可預防的。
- 倡議Advocacy：腦部健康的促進需要全球共同投入。
- 教育Education：全民教育是腦部健康的關鍵。
- 爭取Access：公平獲得資源、治療和康復對腦部健康至關重要。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54562
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