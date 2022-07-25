液態切片是檢測腫瘤突變趨勢？血液基因檢測助肺癌患者用對標靶藥物！

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晚期肺癌在標靶藥物問世後，突破以往治療困境，不僅讓醫師有更多策略選擇、病人的存活也大幅延長。不過，在選擇標靶藥物時，首先需先瞭解腫瘤的基因突變為何。以往檢測基因突變大多是使用組織切片，據說現在，只要抽血就能做基因檢查，稱為「液態切片」。究竟液態切片對晚期肺癌患者有什麼幫助呢？台北國泰醫院暨台北榮總胸腔內科蔡俊明教授表示，肺癌治療有三大秘笈：一是瞭解肺癌有沒有存在，低劑量電腦斷層和其他的影像檢查是很好的篩檢和診斷工具；二則是瞭解敵人的活動狀態，透過系列的影像或生化指標檢查；最後是認識敵人是誰，針對不同基因變異才能有效精準消滅癌細胞！
從最早發現的標靶藥物治療（上皮生長因子受體EGFR）是肺癌的第一個「靶」，有相關突變的治療效果都很好，至於其他患者沒有合適的治療，就只能接受化療，這是「為藥找病人」。因此，隨著醫學的進步，基因檢測相當重要，希望在患者確診後，能夠在同時間找出不同的基因變異，給予合適治療策略。蔡俊明教授指出，現在精準治療更講求的是「為病人找藥」。此外，基因檢測還能幫助找出導致抗藥性的原因！因為患者在使用藥物超過一定時間後，可能會出現新的基因突變、產生抗藥性，這時基因檢測能幫助瞭解新的敵人是誰，同時加速新藥研發。
液態切片降低侵入性！與組織切片比一比
蔡俊明教授強調，基因檢測要有適當的檢驗平台，可以一次檢驗一組多數的基因，不用一個一個慢慢做很重要。比起活體組織切片可能有侵犯性、樣本的量取得有限，很難一做再做，液態切片（抽血）的採檢方式更具方便性，也便於重複做。因為每一位患者狀況皆不同，有時就醫時已到處轉移，往往需與死神博命，這時液態切片就相當重要。因為縮短檢驗時間，就可以盡快精準用藥、幫助患者脫離危機！不過，要確定診斷肺癌型別仍需仰賴組織切片，若組織剛好夠大、癌細胞數量多，也能提供基因檢測使用。
雖然液態切片（抽血）相當便利，但是腫瘤太小，基因不見得會掉到血裡，反而沒辦法成功檢驗。蔡俊明教授指出，以晚期肺癌患者來說，大概有三分之二的機會；而組織切片礙於各種原因也是三分之二的機會，因此兩者是相輔相成，千萬不要以為液態切片（抽血）沒有驗到就放棄，在這個時候組織切片如有成功檢測的話，治療成效反而有可能會好很多！
晚期肺癌治療觀念大不同！合適基因檢測來助攻
最後，蔡俊明教授呼籲，千萬不要對化療有排斥。尤其是治療越久、越有可能產生很多新的基因突變，難以使用一種藥物或是混合療法扭轉劣勢，此時化療就像電腦重新開機，反而能夠清除部份頑固的腫瘤基因變異，之後再度使用標靶藥物，有一些患者仍會有不錯的反應。因此，重要的是要挑選合適的基因檢測、盡快認識自己的敵人是誰，制定有效的治療策略，現在晚期肺癌的治療觀念已與以往大不相同！
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