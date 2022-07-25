挽救生活品質！　90歲嬤「微創脊椎手術」成功

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衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康表示，年長的脊椎患者，總會擔心年紀大，動手術的風險高，何況是印象中最危險的脊椎手術，總是傾向忍痛過日子，但上述患者及家人有強烈的手術意願，而且如果不動手術，痠麻痛的情況會越來越嚴重，於是他會診心臟科、麻醉科、胸腔科、復健科、骨鬆團隊及急重症加護病房，做術前、術中、術後評估，評估病人心肺等內臟功能均達標，達成動手術的結論。
慢性病加上骨質疏鬆 微創脊椎手術助恢復
賴肇康主任說，患者有心臟病、三高、慢性貧血、耳朵重聽，同時因年齡過大、慢性病太多、骨鬆又嚴重，若採用傳統脊椎鋼釘手術，耗損老人元氣，也擔心骨釘零件鬆脫，產生併發症，最後以微創脊椎手術解決，傷口小恢復快。
賴肇康主任指出，患者骨質密度T值-4.2，是很嚴重的骨質疏鬆，胸椎骨折癒合不良，腰椎管狹窄及椎間盤突出、骨刺壓迫神經，造成坐骨神經痛。胸椎部分採微創手術以椎體千斤頂支架植入，再以骨水泥灌漿讓骨折復位，腰椎則進行微創減壓、椎間盤摘除、微創經皮穿刺及脊椎內固定融合術，手術後在加護病房觀察，隔天轉一般病房，再隔日已能下床活動，追蹤3個月，患者疼痛大幅改善，可以順利行走。
做好完整評估再手術 找回生活品質
賴肇康主任進一步表示，3個月前的患者還必須輪椅代步，每天活在右下肢痠麻痛的折磨中，如今透過「微創脊椎手術」，不用坐輪椅顯得精神奕奕，拄著拐杖已能穩步行走。他也建議年長患者，只要做好完整評估及準備，還是能透過手術找回良好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54535
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