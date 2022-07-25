特企／聯邦綠色小卡「回饋無上限」 消費也能響應環保
環境保護已成為全球熱議的話題，全民對於環保的意識抬頭已逐年提升，且更加注重低碳飲食，並積極自主響應環保。近日於網路有多位網友瘋傳使用這一張「信用卡」消費超環保，不論是電動車、共享機車還是低碳飲食都享有最高10%的消費回饋！並於每季結算卡友的一般消費金額，提撥0.1%捐助給「台灣環境資訊協會」，相當於只要有使用這張卡進行綠色消費，就可以同時透過自身力量投入綠色公益，實踐環保！
原來該張信用卡為聯邦銀行為響應永續金融所發行的「聯邦綠卡」。實體卡片採用燃燒後不會排出有害氣體的PETG環保材質製作，更導入虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔，讓民眾無論是持有實體卡還是虛擬卡，都能達到友善環境。
如果你想開始響應環保卻不知如何起步，第一步就能從申辦聯邦綠卡開始，於日常生活消費實踐！使用於三大共享交通租借、Tesla和Gogoro等電動汽機車充換電，或是到生機超市和指定綠色蔬食餐廳消費，都能享有最高10%的高額回饋！連購買Gogoro機車也能享有分期優惠。申辦電子化帳單，還可享國內、外一般消費回饋最高3%及生活代扣繳費0.5%「回饋無上限」！
透由聯邦綠卡指定的綠色消費通路回饋，帶領卡友從日常消費中做出對環境更友善的選擇，新戶申辦還可再享首刷禮+加碼禮最高600元刷卡金。
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