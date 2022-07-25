大腸癌蟬聯癌症榜首14年！簡單1招有效預防癌王

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大腸癌主要是從腸內的腺瘤息肉逐漸癌化所致，陳俊男醫師比喻，腺瘤息肉就像小樹苗一樣任意在腸道生長，等到樹苗茁壯惡化成癌症的機會將倍增許多。而初期大腸癌並無明顯症狀，當持續出現血便、黏液便、排便習慣改變，如數日腹瀉、便秘，以及體重減輕與貧血等等，上述症狀時可能是大腸癌的前兆，此時可以透過糞便篩檢與大腸內視鏡檢查，釐清排泄異狀的源頭。
陳俊男醫師建議，年齡屆滿50歲至75歲民眾每2年1次定期糞便潛血免費篩檢，據資料指出，當民眾糞便潛血檢查陽性再到醫院做大腸內視鏡檢查時，可預防30％大腸癌發生的機率，在接受檢查後多半能找到躲藏在腸道的小息肉，此時安排手術切除息肉，是防止大腸癌發生最有效的管道，早期治療存活機率也可高達90％。
（醫師建議民眾若符合大腸癌篩檢補助族群，應定期接受檢查）
所幸大腸癌是最容易從飲食及生活習慣中預防，民眾平日應多攝取蔬菜水果等高纖食物、紅肉酌量食用可以白肉為主，陳俊男醫師強調，若民眾是高危險族群符合如大腸癌家族病史者、年齡滿50以上、肉食主義者等等應特別留意定期追蹤檢查，或是符合大腸癌篩檢補助的族群可多加使用，主動預防早期發現早期診治。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54541
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