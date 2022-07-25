新冠後遺症「喘到臥床不起」 中醫授1妙方神救援

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】長新冠後遺症是許多染疫康復者面對的難題，常見症狀如咳嗽、呼吸困難、睡眠障礙、難以思考或集中注意力（腦霧）等情況，這些後遺症雖不危及性命，卻也間接干擾康復者的生活。31歲的葉小姐痊癒後，即便做簡單的家事都會讓她喘不過氣甚至不斷心悸，只能臥床靜養，在尋求萬芳醫院傳統醫學科後，得知早些年控制住的氣喘隨確診後再度復發，所幸在中醫調養下有所好轉。
染疫相當耗損精氣神，造成許多後遺症萬芳醫院傳統醫學科黃中瑀醫師表示，就中醫的論點來說，新冠病毒傳染特點類似以前的瘟疫，相當損耗精氣神，病毒會誘發病人體內較虛弱的地方，比如睡眠品質不佳的族群容易出現疲勞和體力下降，因此容易思緒不清、脾胃較弱的族群則會出現腹瀉腹痛。黃中瑀醫師指出，葉小姐體質本就肺氣虛弱，確診後更有氣血不足、脈無力的情況，針對個案體質缺損以「宣發肺氣、降逆平喘，再益氣養血」為治療首要任務，在服用中藥一個月後獲得良好的改善。
黃中瑀醫師也針對確診後所持續或延遲的疲勞、呼吸困難、睡眠障礙和注意力不集中等症狀，分別提出診治分類：
1.疲倦或疲勞：受到腸胃虛弱、氣血不足造成，治療方法主要於「調理脾胃、補養正氣」，可選用藥材：甘草、黃耆、藿香、人參。
2.呼吸和心臟症狀：本身就有呼吸道、心血管的相關慢性症狀，再加上病後氣血不足造成，治療方法主要於「宣肺降濁、降氣平喘、養血活血通竅」，可選用藥材：甘草、杏仁、石菖蒲、當歸、黃耆。
3.難以思考或注意力不集中(腦霧)：屬於病後疲勞虛弱、休養不足、心肺氣虛，可選用藥材：人參、麥冬、遠志、石菖蒲。
4.睡眠不良、抑鬱或焦慮：主因可能在工作壓力繁重，加上休息調養不足造成，治療重點在於「養心安神、滋陰化躁」，可選用藥材：鉤藤、人參、甘草、酸棗仁。
除了運用中醫調理身體外，食補和運動也可做為輔助，像是杏仁露、冰糖蓮子這類溫和滋補的湯品，以及瑜珈、八段錦等適度運動。
最後黃中瑀醫師也提醒，每個人體質有所不同，藥材調製的比例各有差異，因此任何一個處方調製施用都需要醫師開立，才能符合疾病治療的要求。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54543
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