NOW早報／福原愛反嗆江宏傑阻撓見家人！報警才順利返日

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福原愛聲明全文：
大家好，首先謝謝各位媒體朋友的關心，本人福原愛和江宏傑先生已經在去年七月在台灣法院調解離婚，雙方約定共同監護，也約定探視時間，但因為不順利，幾次受挫。所以在今年7月8日向台灣法院對江先生聲請履行勸告（類似軟性的強制執行）我們先前離婚時的共同監護請求，後來經過雙方律師多次協商，江先生於7月23日交付家人，但多有阻撓，後來報警處理，我到晚上才真正帶家人離開，但仍然無法帶到另一位家人。江先生非常清楚我帶家人到日本，也如他的經紀公司所言，江先生對我帶家人回日本沒意見，也知道這屬於我的探視權利，如果還有疑問，請媒體可以詢問江先生的經紀公司。
晚上我和家人都累了，接著搭班機回到日本，之後隨即報平安，江先生卻在媒體發言指控失聯，把家務事再度放到媒體，不僅是讓媒體與網友們公審我，也違反台灣法律的保護規定，這部分台灣的社會局應該會更清楚。對於仍然無法如期探視家人的部分，也將交由司法處理。
此外也提供各位關心我的媒體朋友回顧離婚當時我與江先生的共同聲明，以下請參考。
「我們已經結束彼此的婚姻關係，接下來仍會共同監護二位家人。謝謝大家一直以來的關心，也請求外界給予二位家人私人的空間。抱歉個人私事造成紛擾，後續如有惡意捏造、散播不實謠言者，我們亦將追究其法律責任。」
希望一切的紛擾可以平息，還給我與家人平靜的時光，祝福關心我們的所有朋友，健康順利。
增2例本土BA.5！南部某船廠疑爆群聚 1員工「2度染疫」
中央流行疫情指揮中心昨(25)日公布國內新增48例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及46例境外移入。截至目前國內累計檢出416例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4為62例及BA.5為354例；另累計9例本土確定病例，均為BA.5亞型。
指揮中心說明，昨日新增2例 Omicron亞型變異株BA.5本土個案，分別為60多歲及50多歲男性(以下稱案A及案B)。案A為家庭群聚感染，於今(2022)年7月5日至機場接送2名德國入境家人返家檢疫。其中1名家人於機場採檢陽性確診(為7月18日公布之 Omicron BA.5境外移入個案)，案A列接觸者PCR檢驗陰性，採0+7自主防疫。7月13日因確診家人基因定序為BA.5，經安排案A及另1名同行家人(兩人均無症狀)採檢均陽性，基因定序均為BA.5。目前3名個案皆已隔離期滿，案A相關接觸者共12人，10人檢驗陰性，2人陽性(Ct>35)但均為今年5月或6月曾確診個案。
案B為南部船廠人員，5月18日曾因接觸確診個案接觸者採檢確診，7月13日出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀並快篩陽性，後續PCR檢驗亦陽性(Ct 17)，基因定序為BA.5，為重複感染確診。接觸者匡列家人3人，1人陰性、2人陽性(Ct介於21-22)，基因定序中。職場匡列118人，1人於國外、1人檢驗中；餘116人中，106人陰性、10人陽性，陽性人員8人為新確診個案(Ct介於23-36)，2人為今年5月或7月中旬曾確診個案(Ct介於30-37)，其中Ct ≤30共7例，基因定序中。本案初步研判為一起疑似家庭及職場群聚感染，尚待定序結果。指揮中心已請國際港埠主管機關要求相關業者加強落實登輪等作業之防護清消，並積極催種相關人員之第2次追加劑疫苗接種。
指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及38株Omicron BA.5，個案分別為23例男性、23例女性，年齡介於10多歲至70多歲，入境日介於今年6月29日至7月16日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自德國及印度(各2例)，泰國、日本、英國及荷蘭(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自德國及泰國(5例)，美國、日本及韓國(各4例)，越南、法國及荷蘭(各3例)，新加坡及英國(各2例)、菲律賓、義大利及巴西(各1例)移入。
指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織(WHO)於今年7月20日資料指出，目前全球BA.4及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比約為54%，BA.4佔比約為11%。指揮中心進一步表示，迄今已至少100個國家通報 BA.5變異株感染病例，並已於歐美多國及日本、韓國廣泛傳播，造成疫情回升、住院數增加等情形，而於葡萄牙發現再次感染病例佔比亦有增加情形，鄰近新加坡、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告BA.5變異株本土疫情。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。
今日天氣／雨區擴大！大台北、山區午後「降雨機會增加」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（26）日清晨由於海陸風作用，中南部沿海地區偶爾會出現零星短暫陣雨，另外午後大台北地區、中南部地區及北部地區、東半部山區也有機會出現局部短暫雷陣雨。
氣溫方面，各地普遍高溫都達到34、35度，在台北市、新北市、屏東縣、東半部近山區及河谷則易有36度以上高溫出現，尤其在花蓮縣縱谷有38度極端高溫發生的機率。
統一發票千萬大獎在全家、全聯、7-11！花15元成千萬富翁
5、6月統一發票兌獎號碼昨（25）日開出，1000萬元的特別獎中獎號碼為「46438476」。獎金200萬元的特獎中獎號碼則為「54769852」。三組頭獎的中獎號碼分別為「17858097」、「94045042」、「05236836」。全聯福利中心昨日傍晚公布，這期統一發票共在全聯門市開出1張1千萬元特別獎與1張2百萬元特獎，開出千萬大獎的門市是位在台南市安南區的全聯台南安中門市，這位幸運兒花了240元購買漱口水、胡蘿蔔、高纖吐司等商品，就意外中了大獎；另外全家便利商店這次也開出1組千萬特別獎，消費者到台北市大直區「直學店」花15元買巧克力捲就中獎，統一超商（7-11）則共有3位消費者獲得千萬大獎。
全聯福利中心表示，這期發票還開出的2百萬元特獎，位在花蓮市國聯二路上的花蓮國聯門市，幸運得主花費300元購買豬梅花火鍋肉片、雞蛋豆腐、沙拉醬、調味醬等商品。5、6月份全聯共開出超過23萬個獎項，提醒5、6月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，尤其台南的朋友，趕緊翻翻手頭的發票看看是不是幸運兒囉！
全家便利商店除了開出1組千萬元特獎以外，頭獎20萬元開出3組，分別在中壢海華店、新竹力積一店、台中北新店，其中有消費者只花10元買份《自由時報》，或是只花16元買兩顆茶葉蛋，就輕鬆賺走20萬元。另外，雲端發票專屬百萬元獎，全家也開出3組，分別位於板橋東站店、新店公宅店及新營國道南店。
統一超商（7-11）開出3張千萬發票，一人在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買共30元的熱食自助區商品；一人在台中市大雅區雅興門市購買55元的i珍食折扣鮮食；一人在台中市北屯區中台禾豐門市購買94元的鮮食、飲品。，一人在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買共30元的熱食自助區商品；一人在台中市大雅區雅興門市購買55元的i珍食折扣鮮食；一人在台中市北屯區中台禾豐門市購買94元的鮮食、飲品。另外還有2位獲得2百萬特獎，雲端發票專屬獎則有7位百萬得主。
中職／台鋼確定參加中職明星賽！兩位新秀初亮相
中職明星賽時隔2年重新復辦，將在本周30日登場，昨（25）日中職官方公布，第六隊台鋼雄鷹第二輪指名的紀慶然及謝葆錡將參加「野手速球王」及「打準大賽」，這也是台鋼雄鷹新菜鳥在中職的初亮相，讓新球隊在還未比賽就掀起一波話題。
紀慶然是文化大學的主力游擊手，今年剛滿20歲，在今年選秀被台鋼第二輪第一指名選上，他擁有不錯的球棒控制能力，曾被文化總教練廖敏雄評為打球型態像中信兄弟王威晨，今年將參加「野手速球王」與學長們互相切磋。
謝葆錡在今年選秀被台鋼第二輪第七指名選上，是國立體大應屆畢業生，在大一曾扛起球隊主戰捕手的角色，但在升大三的暑假跟教練討論後決定轉往投手，最快球速可以達到148公里，在2021年曾參加季中選秀可惜落選，今年再次參加選秀，以前面順位進入職棒，今年將參加「打準大賽」與眾多王牌投手一起同樂。
鬼門開倒數！專家曝「4生肖」容易卡到陰 這些地方別去
7月29號就是農曆7月初一，也就是「鬼門開」了，不少人都擔心自己的運勢會受到影響，對此，清水孟國際塔羅小孟老師就提醒，4生肖「鼠、蛇、猴、豬」要特別注意，有一些地方最好還是不要去，否則容易卡到陰，影響健康，快揪家人朋友一起來看看！
老鼠和蛇都是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，因此比較喜歡陰暗且潮濕的地方，然而這樣的習性自然較容易吸收到夜間的晦氣跟煞氣，所以比較容易卡到東西。再加上老鼠、蛇喜歡洞穴、濕地等地，天生就容易「帶陰」，所以在鬼月也要特別當心。老師也提醒，在鬼月時，海邊、河邊和山上盡量都別前往。
第二名「屬猴」：
猴子通常都棲息在山林內，喜歡去樹林茂盛之處，不過依照風水學來說，樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此屬猴者，鬼月容易感冒生病或是身體不適，要避開一些茂密的樹林或榕樹，也要遠離感冒中的友人，老師也提醒，現在疫情期間更要盡量避免共食聚會，減少去人多的地方。
第一名「屬豬」：
豬隻在古時候圈養的地方都比較污穢、骯髒，因此我們形容人環境骯髒時，也都會說「你是住在豬圈嗎」，也就是說，若越髒亂，晦氣和煞氣也就越重，因此在鬼月更容易招來不乾淨的東西。老師也提醒，屬豬的朋友要盡量避免去環境髒的地方，像是垃圾場、夜店等人多容易髒亂之處，同時也要注意住家整潔，這樣在鬼月也能更安心。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。