暉致醫藥攜手陽明交大啟動產學交流合作　培育醫藥人才

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台灣暉致總經理張博勝表示，人才發展一直是暉致醫藥驅動未來成長的重要策略，這也讓暉致榮獲《HR Asia》2021亞洲最佳企業雇主獎與《富比士》（Forbes）2021全球最佳雇主的肯定。暉致做為全球性醫療保健公司，致力於深耕在地，很榮幸能與陽明交通大學合作，共同實現培育台灣新世代醫藥優秀人才的未來。
盼學子學以致用 展現自我價值
陽明交大藥物科學院院長康照洲強調，本校藥學系是國內最年輕、採六年制藥學專業培養臨床藥學士，鼓勵跨域學習，以成為亞洲「數位生醫」先驅為願景，期許本次與產業合作的人才培育計劃，學生不僅能在企業中學習，同時也在工作中展現自己的價值，希冀未來產、學雙方能建立更多元的合作模式。
企業多元發展、職能訓練完善 實踐企業使命
張博勝總經理補充，透過本次產學交流計畫，期待與優質院校攜手培育具創新思維與解決問題能力的醫藥生力軍。在暉致，透過多方面的職能訓練，同仁能開發更多元的發展機會；同時暉致也具備深厚的研發和行銷實力，旗下有多款知名品牌藥且產品組合多元，涵蓋多種治療領域，輔以完整的全球行銷網絡，「在對的時間把高品質藥物送到需要的患者手上」，進而實踐「協助全世界的人們在生命的每一階段生活更加健康」的企業願景！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54575
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