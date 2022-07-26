吃多多昂貴的維他命C保健品，只是排出比較貴的尿而已！醫生：不如直接吃蔬果

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近年來，維他命C越來越成為人們不可或缺的保健品，甚至有傳言説維他命C可以抵抗病毒，疫情期間，人們紛紛花錢購買，例如美國維他命C的銷售額在2020年就上漲了61.8%。
但是，維他命C真的那麼「萬能」嗎？值得花那麼多錢嗎？
根據外媒Insider的報導，維他命C保健品很可能只是一種「過度消費」，實際上只要正常進食，人體並不會缺乏維他命C。以美國為例，最新調查表示，大約只有6%的人口缺乏維他命C，年齡、種族、性別、體重都不會影響人體中的維他命C含量，反而只有吸煙者較大可能缺乏維他命C。
日常飲食中，我們能夠通過馬鈴薯、蘋果、番茄、彩椒、橙獲取維他命C；部分人群若採取生酮、低碳飲食法、或吃肉比吃菜還多的話，則較有可能缺乏維他命C。
一般而言，男性每日需攝取75毫克維他命C，女性90毫克，而保健品中常規的維他命C含量——1000毫克已經遠遠超過了正常攝取量。
2013男，知名保健品品牌Emergen-C便因為「過度營銷」，宣稱其產品能夠提高免疫力而被起訴。來自休斯頓大學的註冊營養師沃爾拉特（ Kirstin Vollrath ）指出，服用過量的維他命C並不會讓人變得健康，因為人體只會儲存足夠的營養，多餘的將會被排到體外。
「花大錢買一堆維他命C來吃，其實最後只是排出比較貴的尿而已！」沃爾拉特笑道，最好的解決辦法就是多吃富含維他命C的食物，因為食物除了提供維他命C以外，還會有一些生化物質和纖維，這些都是維他命C藥品、維他命C飲料等保健品無法提供的。
那麼，這些維他命C保健品是否有其他預防疾病的功效呢？沃爾拉特指出，維他命C並不能預防感冒，只能幫助減輕癥狀；而也沒有科學研究顯示維他命C有助於預防心血管疾病。
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