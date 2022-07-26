小心熱量炸彈！1張圖揭6種「超NG早餐」　穀物地雷指數爆表

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高銘鴻醫師在臉書粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》發文指出，很多人誤以為「穀片」是健康的食物，但恰恰相反，許多市售的穀片都已經過高度加工，成分含有大量糖分、色素，且大部分的營養素均為人工添加，所以非常不健康。
在中式早餐中，最受歡迎的「油條」屬於高油、高熱量的炸物，雖然一口咬下時，內心滿足感瞬間湧上，實際上油條卻對身體很不健康，一定要節制。高銘鴻醫師也提醒，民眾在週末放鬆或享用下午茶時，經常會選擇「鬆餅」，但鬆餅含有較多精緻澱粉，容易造成血糖劇烈波動，若再淋上楓糖、果醬、奶油等，就會變成「熱量炸彈」。
至於地雷指數較低一些的「火腿或培根」，也是許多人的早餐首選，兩者屬於醃製肉類，鈉含量相當高，也是經過證實的易致癌物，建議平時盡量少吃，吃完後則要多喝水，把多餘的鈉排出。此外，不少人吃薯餅或薯條時，必沾「番茄醬」，但番茄醬也是超高鈉食物，添加了很多人工添加物以增添口感，搭配炸物時容易造成鈉超標、帶來額外熱量，若真的需要調味，可用鹽或胡椒替代。
最後，很多人對「果汁」有所誤解，市售果汁通常加了很多糖，購買前需要檢查清楚果汁含量和糖分，現榨果汁也可能會破壞水果的營養素，所以比起喝果汁，不如直接吃水果。
本文獲高銘鴻醫師臉書粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》授權報導
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