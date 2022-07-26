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小心熱量炸彈！1張圖揭6種「超NG早餐」　穀物地雷指數爆表

小心熱量炸彈！1張圖揭6種「超NG早餐」　穀物地雷指數爆表
小心熱量炸彈！1張圖揭6種「超NG早餐」　穀物地雷指數爆表

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-26 11:01:21

俗話說「一日之計在於晨」，許多人會到早餐店或超商買早餐來開啟活力滿滿的一天，不過萬一吃得不健康，反而讓人身體負擔變大，恐出現腦袋昏沉、效率降低的狀況，甚至一大早就忍不住喊累！對此，三峽恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師特別點出6種不推薦的「超NG早餐」，其中看似健康的穀片，地雷指數竟然高於培根、火腿。

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遠離高糖、高鈉、高熱量　吃錯早餐恐影響做事效率

高銘鴻醫師在臉書粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》發文指出，很多人誤以為「穀片」是健康的食物，但恰恰相反，許多市售的穀片都已經過高度加工，成分含有大量糖分、色素，且大部分的營養素均為人工添加，所以非常不健康。 

在中式早餐中，最受歡迎的「油條」屬於高油、高熱量的炸物，雖然一口咬下時，內心滿足感瞬間湧上，實際上油條卻對身體很不健康，一定要節制。高銘鴻醫師也提醒，民眾在週末放鬆或享用下午茶時，經常會選擇「鬆餅」，但鬆餅含有較多精緻澱粉，容易造成血糖劇烈波動，若再淋上楓糖、果醬、奶油等，就會變成「熱量炸彈」。

示意圖 / 翻攝自 Unsplash
示意圖 / 翻攝自 Unsplash
至於地雷指數較低一些的「火腿或培根」，也是許多人的早餐首選，兩者屬於醃製肉類，鈉含量相當高，也是經過證實的易致癌物，建議平時盡量少吃，吃完後則要多喝水，把多餘的鈉排出。此外，不少人吃薯餅或薯條時，必沾「番茄醬」，但番茄醬也是超高鈉食物，添加了很多人工添加物以增添口感，搭配炸物時容易造成鈉超標、帶來額外熱量，若真的需要調味，可用鹽或胡椒替代。

最後，很多人對「果汁」有所誤解，市售果汁通常加了很多糖，購買前需要檢查清楚果汁含量和糖分，現榨果汁也可能會破壞水果的營養素，所以比起喝果汁，不如直接吃水果。

本文獲高銘鴻醫師臉書粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》授權報導

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