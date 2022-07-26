糞便居然能治病！醫生：鼓勵大家把大便存起來，多開幾家「糞便銀行」

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根據外媒Science Alert報導，近幾年「糞便移植」通過動物實驗，已在新冠肺炎、抗衰老等方面取得進展，醫學界相信「糞便移植」具有非常大的潛力，能夠廣泛對抗更多的疾病，因此鼓勵多多開設「糞便銀行」，讓人們把糞便儲存起來！
一般而言，「糞便移植」主要是異體移植，容易產生捐贈者和接受者排異的狀況。哈佛大學生物學家劉教授（Yang-Yu Liu）建議，應該鼓勵自體移植——這需要人們收集自己年輕、健康時的糞便，通過低溫設備儲存起來，存到「糞便銀行」以備不時之需。
「這完全是一個很嚴肅的提案！」劉教授說明，「糞便銀行的概念和父母儲存嬰兒的臍帶血一樣，都是為了以防萬一，我們相信糞便樣本的使用機率會比臍帶血高很多。」
2012年，一家名為OpenBiome的非營利「糞便銀行」正式在馬薩諸塞州開業，從那時起「糞便銀行」也逐漸多了起來，主要都是為了異體移植儲存樣本。
只要是將「便便」儲存起來，無論目的是為了異體移植還是自體移植，兩者都沒有衝突，劉教授與其團隊鼓勵「糞便銀行」可多多善用其高標準的儲存服務，呼籲人們多多儲存自己「便便」，建立自己的自體移植系統。
哈佛流行病學家維斯（Scott T. Weiss）也表示，根據最新的研究，自體「糞便微生物移植」非常有潛力用於治療自身免疫性疾病，如哮喘、多發性硬化癥、炎癥性腸病、糖尿病、肥胖癥，甚至心臟病和衰老等。
「目前的研究還只停留在表面。」科學家相信如果「糞便銀行」能夠變成一種正式的自我捐贈體系，更多糞便樣本將會「變廢為寶」，為醫學研究提供幫助！
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