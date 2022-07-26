COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

糞便居然能治病！醫生：鼓勵大家把大便存起來，多開幾家「糞便銀行」

糞便居然能治病！醫生：鼓勵大家把大便存起來，多開幾家「糞便銀行」
糞便居然能治病！醫生：鼓勵大家把大便存起來，多開幾家「糞便銀行」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-26 11:01:21

你知道「便便」可以治病嗎？這不是玩笑，而是真正的科學研究——糞便微生物移植（Fecal microbiota transplant）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
糞便微生物移植，是一種最新的醫學療法，通過把健康人類的糞便細菌，轉移到病人腸道內，對於治療消化道疾病方面有著極高的價值，常用於治療艱難梭菌感染（Clostridioides difficile infection) 和炎癥性腸病（ inflammatory bowel disease）。

根據外媒Science Alert報導，近幾年「糞便移植」通過動物實驗，已在新冠肺炎、抗衰老等方面取得進展，醫學界相信「糞便移植」具有非常大的潛力，能夠廣泛對抗更多的疾病，因此鼓勵多多開設「糞便銀行」，讓人們把糞便儲存起來！

一般而言，「糞便移植」主要是異體移植，容易產生捐贈者和接受者排異的狀況。哈佛大學生物學家劉教授（Yang-Yu Liu）建議，應該鼓勵自體移植——這需要人們收集自己年輕、健康時的糞便，通過低溫設備儲存起來，存到「糞便銀行」以備不時之需。

「這完全是一個很嚴肅的提案！」劉教授說明，「糞便銀行的概念和父母儲存嬰兒的臍帶血一樣，都是為了以防萬一，我們相信糞便樣本的使用機率會比臍帶血高很多。」

 

翻攝自Unsplash
翻攝自Unsplash
2012年，一家名為OpenBiome的非營利「糞便銀行」正式在馬薩諸塞州開業，從那時起「糞便銀行」也逐漸多了起來，主要都是為了異體移植儲存樣本。

只要是將「便便」儲存起來，無論目的是為了異體移植還是自體移植，兩者都沒有衝突，劉教授與其團隊鼓勵「糞便銀行」可多多善用其高標準的儲存服務，呼籲人們多多儲存自己「便便」，建立自己的自體移植系統。

哈佛流行病學家維斯（Scott T. Weiss）也表示，根據最新的研究，自體「糞便微生物移植」非常有潛力用於治療自身免疫性疾病，如哮喘、多發性硬化癥、炎癥性腸病、糖尿病、肥胖癥，甚至心臟病和衰老等。

「目前的研究還只停留在表面。」科學家相信如果「糞便銀行」能夠變成一種正式的自我捐贈體系，更多糞便樣本將會「變廢為寶」，為醫學研究提供幫助！

 

延伸閱讀
從鞋底磨損看腳部健康！醫指６種情況代表該換鞋了。
太陽眼鏡沒抗UV400更傷眼！挑選３重點助防白內障、黃斑部病變。

小心熱量炸彈！1張圖揭6種「超NG早餐」　穀物地雷指數爆表

染疫後引發「細胞激素風暴」易致死！專家：攝取「這個」可降衝擊

吃多多昂貴的維他命C保健品，只是排出比較貴的尿而已！醫生：不如直接吃蔬果

脫口罩說話會口沫橫飛傳病毒　醫曝：比咳嗽、噴嚏更危險

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
79.07%20.93%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀