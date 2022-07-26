福原愛帶走家人「先搶先贏」？日媒提醒：小心誤觸綁架罪
福原愛與江宏傑離婚1年多，原以為終能和平落幕，卻因爭搶家人撫養權，再掀軒然大波，針對前夫指控她帶走家人鬧失聯，福原愛昨（25）日發表聲明，反擊對方多次阻撓她見親人，直到警方介入才放行，但由於日本和台灣離婚法律不同，日媒《週刊女性》提醒，福原愛此舉恐引發「綁架罪」疑慮，盼她能妥善處理私事，別讓形象跌落谷底。
異國婚姻處理棘手，日本沒有「共同扶養」制度，容易發生父母離異搶家人的事件，2009年就有美國男性在官司獲得監護權，家人卻被日本老婆強行帶走，父親見不到家人，想去日本要人，造成兩方互控綁架罪的案例！而更甚者是去年東京奧運期間，一位法國男士控訴日籍妻子帶走兩名家人，日本法院認定女方照料方式不損害權益，認定她享有扶養權，造成罔顧他國法律，日籍妻子「先搶先贏」、外籍人士無可奈何的詭譎局面。
這條跨國爭搶家人事件，一度因男方絕食，鬧上奧運舞台，法國總統都得關注，《週刊女性》引用這條新聞，認為福原愛衝動之舉，恐有涉嫌綁架罪的疑慮，提醒她三思處理，巧合的是，同樣和黃嘉千陷入離婚局面的夏克立，近期也轉發該則日本新聞，影射外籍先生的弱勢處境。
在台灣，配偶離婚後選擇可以有「共同監護權」，就算監護權被判給其中一方，另一方也有探視權，誰都不能剝奪另一方的權力，更不能強行帶走家人。但這項法律在日本並不通用，若福原愛已將家人帶回日本，若無法善加溝通，江宏傑未來要打跨國官司，恐陷入一場苦戰。