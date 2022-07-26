快訊／福原愛嗆阻饒見家人！江宏傑不忍了 駁沒違反規定
福原愛、江宏傑離婚1年多，24日卻傳出福原愛悄悄來台並把家人帶回日本，之後卻失聯，讓江宏傑罕見動怒在社群媒體發文怒罵，昨（25）日江宏傑透過所屬的華研國際透露，已經與福原愛聯繫上，福原愛得知消息後，也發聲明嗆聲，提到男方多次阻撓交付家人，報警處理才解決。而在今（26）日稍早，江宏傑透過華研國際發出聲明，提到不曾違反雙方約定。
江宏傑透過華研國際發出的聲明中表示：「我不曾違反雙方的約定、更不曾阻撓，而是積極履行與設法促進，然而在我已依約定進行並持續協力的情形下，福原愛小姐卻突然訴諸司法，並有未能顧及家人感受與利益的作法，讓我感到憂心。」更直言，「我一直都希望家人能與母親即福原愛小姐維持良好的關係，過去這段期間都主動保持孩子與福原愛小姐的聯繫，也希望為了家人，彼此都能有相同的理解與善意。」
對於江宏傑動怒在IG開罵，透露福原愛在帶走家人後失聯，直到昨天才順利以訊息方式聯絡上，福原愛昨日得知此事後，透過公關公司發聲明，提到：「晚上我和家人都累了，接著搭班機回到日本，之後隨即報平安，江先生卻在媒體發言指控失聯，把家務事再度放到媒體，不僅是讓媒體與網友們公審我，也違反台灣法律的保護規定，這部分台灣的社會局應該會更清楚。對於仍然無法如期探視家人的部分，也將交由司法處理。」雙方衝突升溫。