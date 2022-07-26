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窈窕女背部長出罕見「巨蟲」　又痛又癢生活痛苦不已

窈窕女背部長出罕見「巨蟲」　又痛又癢生活痛苦不已
窈窕女背部長出罕見「巨蟲」　又痛又癢生活痛苦不已

健康醫療網

2022-07-26 14:31:00

【健康醫療網／曾正豪報導】27歲的陳小姐，十多歲時背部長出2顆小小的突起物，以為是青春痘，不痛不癢就沒特別去在意。後來的15年間，突起物蔓延愈來愈多，也愈長愈大，導致背部隆起，就像一條「巨蟲」長在肩膀後面。她除了要忍受異樣眼光，突起物也會痛癢，嚴重影響睡眠、生活及工作，讓她痛苦不已。曾在他院就醫確診為蟹足腫，但多次治療後效果不理想，後來到基隆長庚接受團隊評估與治療，歷經8小時的手術切除與術後的放射治療後，至今已在門診追蹤2年，暫無復發跡象，終於讓陳小姐擺脫這隻「巨蟲」，重獲新生。基隆長庚醫院整形外科主任蔡嘉軒醫師表示，陳小姐的嚴重蟹足腫，可能是因青春期長青春痘，經常用手去抓，導致皮膚反覆發炎感染，加上病人本身又有蟹足腫體質才會造成。

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▲27歲陳小姐，透過基隆長庚蟹足腫團隊協助進行「一次性」手術，成功切除500公克的蟹足腫。

每百人中一人　傷口修復時組織過度增生蔓延

臺灣人蟹足腫體質約占總人口的1%，即每100個人就有1個可能有蟹足腫發生的可能，最常發生在前胸（佔48.9%）及背部肩胛處（佔26.9%）。蔡嘉軒醫師指出，蟹足腫是因是患者皮膚傷口達到真皮層，刺激纖維母細胞製造膠原蛋白修復傷口，導致組織向傷口以外的正常部位過度增生，就像螃蟹腳一樣延展出去。另一種外觀很像的被稱為「肥厚性疤痕」，差異在於其僅會侷限在原本受傷部位，疤痕只隆起超過皮膚原有的高度。

而蟹足腫在過去被認為是難治療的疾病，最重要的原因是，手術切除後復發的機率仍高達50~70%，且嚴重程度因人而異。根據目前研究數據顯示，黃種人和黑人較容易得到蟹足腫的疾病；另一研究則顯示蟹足腫和家族遺傳也有關聯性。

大範圍蟹足腫、肥厚性疤痕增生　建議手術搭配電療

目前治療蟹足腫或肥厚性疤痕增生，可選擇非手術及手術治療。蔡嘉軒醫師表示，非手術治療方式包含使用矽膠片進行壓力治療，或是在病灶處塗抹除疤矽膠軟膏，也可以直接注射類固醇，每1-2個月注射一次，需注射6-12次。另外也可以採取冷凍治療，或選擇染料雷射及飛梭雷射治療。但針對大範圍的蟹足腫患者，或是肥厚性疤痕增生患者，目前最建議的治療方式還是手術切除加上術後放射線治療，復發率可降低至10~15%。

不一定非要「和平共存」　醫籲影響生活仍建議處理

基隆長庚蟹足腫團隊目前已治療超過300例蟹足腫及肥厚性疤痕增生病例，改善效果相當不錯。由於許多大範圍的蟹足腫或是肥厚性疤痕增生患者多和疾病採「和平共存」的態度，蔡嘉軒醫師提醒，蟹足腫雖不致命，但卻十分惱人，不僅有礙美觀，更可能嚴重影響生活，如果這項疾病已影響到個人生活，建議可尋求專業醫療團隊諮詢，讓生活重新恢復美好。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54542

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