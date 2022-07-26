窈窕女背部長出罕見「巨蟲」　又痛又癢生活痛苦不已

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▲27歲陳小姐，透過基隆長庚蟹足腫團隊協助進行「一次性」手術，成功切除500公克的蟹足腫。每百人中一人 傷口修復時組織過度增生蔓延
臺灣人蟹足腫體質約占總人口的1%，即每100個人就有1個可能有蟹足腫發生的可能，最常發生在前胸（佔48.9%）及背部肩胛處（佔26.9%）。蔡嘉軒醫師指出，蟹足腫是因是患者皮膚傷口達到真皮層，刺激纖維母細胞製造膠原蛋白修復傷口，導致組織向傷口以外的正常部位過度增生，就像螃蟹腳一樣延展出去。另一種外觀很像的被稱為「肥厚性疤痕」，差異在於其僅會侷限在原本受傷部位，疤痕只隆起超過皮膚原有的高度。
而蟹足腫在過去被認為是難治療的疾病，最重要的原因是，手術切除後復發的機率仍高達50~70%，且嚴重程度因人而異。根據目前研究數據顯示，黃種人和黑人較容易得到蟹足腫的疾病；另一研究則顯示蟹足腫和家族遺傳也有關聯性。
大範圍蟹足腫、肥厚性疤痕增生 建議手術搭配電療
目前治療蟹足腫或肥厚性疤痕增生，可選擇非手術及手術治療。蔡嘉軒醫師表示，非手術治療方式包含使用矽膠片進行壓力治療，或是在病灶處塗抹除疤矽膠軟膏，也可以直接注射類固醇，每1-2個月注射一次，需注射6-12次。另外也可以採取冷凍治療，或選擇染料雷射及飛梭雷射治療。但針對大範圍的蟹足腫患者，或是肥厚性疤痕增生患者，目前最建議的治療方式還是手術切除加上術後放射線治療，復發率可降低至10~15%。
不一定非要「和平共存」 醫籲影響生活仍建議處理
基隆長庚蟹足腫團隊目前已治療超過300例蟹足腫及肥厚性疤痕增生病例，改善效果相當不錯。由於許多大範圍的蟹足腫或是肥厚性疤痕增生患者多和疾病採「和平共存」的態度，蔡嘉軒醫師提醒，蟹足腫雖不致命，但卻十分惱人，不僅有礙美觀，更可能嚴重影響生活，如果這項疾病已影響到個人生活，建議可尋求專業醫療團隊諮詢，讓生活重新恢復美好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54542
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