疫後航空人力短缺　美參議員提延後機師退休年齡

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葛蘭姆（Lindesy Graham）說，這項提案將有助解決美國運輸堵塞問題。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間有大量員工離職導致人力短缺，航空公司難以應付日益增長的旅行需求，旅客今夏勢必得一再面臨班機延誤與取消的情況。
不過，民航駕駛員協會（Air Line Pilots Association, ALPA）5月曾對提高專業民航飛行員退休年齡的任何嘗試表示反對。ALPA主席德皮特（Joe DePete）當時表示：「今天並無理由改變退休年齡，這麼做只會增加航空公司成本，並為乘客和機組人員帶來不必要的風險。」
葛蘭姆在南卡羅來納州的記者會上說，未來4年將有1萬4000名機師被迫退休。他說：「為了讓有資格的人進入駕駛艙，現在正是美國調整退休年齡的時刻。」
他提到，美國2007年將民航飛行員強制退休年齡從60歲提高至65歲，而「天空並沒有塌下來」。
工會表示，即使提案通過，鑑於國際法規規定，65歲以上機師仍不能在美國以外的大多數國家飛行。
美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）並未支持提高飛行員強制退休年齡。他本月稍早對福斯新聞網（Fox News）說，這項規定是「出於安全因素」；他還說：「我沒有看到任何表明此一論據改變的資訊或數據。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：劉文瑜）1110726