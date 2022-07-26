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我有心血管疾病？　高醫15分鐘皮膚檢測即可知

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我有心血管疾病？　高醫15分鐘皮膚檢測即可知

健康醫療網

2022-07-26 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】長期處於壓力之下，容易造成自律神經失調，進而影響身心健康，甚至出現心血管疾病。對此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟內科以非侵入性的皮膚交感神經活性與心律變異檢測，只需15分鐘的紀錄，就可找出心血管疾病相關的自律神經活性變化，協助醫師為病人做個人化的醫療。

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心血管疾病　多因交感神經過度活化

高醫心臟內科主任林宗憲表示，人體大部分的生理活動都靠自律神經調控，如果維持生理平衡的機制出了狀況，健康就會亮起紅燈。而在心血管疾病中，有很多屬於自律神經系統異常，尤其是交感神經過度活化的疾病，如頑固性高血壓、心衰竭、動脈硬化疾病、心律不整、心肌病變、瓣膜性心臟病、心胞膜病變、昏厥、血管病變、肺高壓等，如能儘早知道自己的自律神經狀態，對自身健康維持有一定的幫助。

neuECG　有助後續客製化治療

高醫心臟加護室主任蔡維中表示，目前對於自律神經系統異常狀態，引進新穎且非侵入性的檢查方法「neuECG」，可記錄皮膚交感神經活性（簡稱SKNA）與心律變異（HRV）在各種疾病不同階段的變化。受試者僅需將貼片貼在胸前，平躺休息記錄15分鐘，即可得知自律神經的參數，有助醫師進一步為病人設計客製化的醫療。

心肌梗塞與昏厥病人　與皮膚交感神經活性有關

高醫心臟內科研究團隊近6年來共檢測了1500個不同疾病別之案例，臨床研究證實，心肌梗塞與昏厥病人的皮膚交感神經活性確有變化，此研究已發表在5月份的《心律學（Heart Rhythm）》國際學術期刊。

其中一名60歲急性心肌梗塞男性病患接受交感神經檢測時，影像可見心室心律不整，而在心律不整前，交感神經出現異常的活化；病患緊急接受心肌梗塞治療後，其交感神經活性馬上下降，心室心律不整也立刻減少！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54547

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