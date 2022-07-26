我有心血管疾病？　高醫15分鐘皮膚檢測即可知

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高醫心臟內科主任林宗憲表示，人體大部分的生理活動都靠自律神經調控，如果維持生理平衡的機制出了狀況，健康就會亮起紅燈。而在心血管疾病中，有很多屬於自律神經系統異常，尤其是交感神經過度活化的疾病，如頑固性高血壓、心衰竭、動脈硬化疾病、心律不整、心肌病變、瓣膜性心臟病、心胞膜病變、昏厥、血管病變、肺高壓等，如能儘早知道自己的自律神經狀態，對自身健康維持有一定的幫助。
neuECG 有助後續客製化治療
高醫心臟加護室主任蔡維中表示，目前對於自律神經系統異常狀態，引進新穎且非侵入性的檢查方法「neuECG」，可記錄皮膚交感神經活性（簡稱SKNA）與心律變異（HRV）在各種疾病不同階段的變化。受試者僅需將貼片貼在胸前，平躺休息記錄15分鐘，即可得知自律神經的參數，有助醫師進一步為病人設計客製化的醫療。
心肌梗塞與昏厥病人 與皮膚交感神經活性有關
高醫心臟內科研究團隊近6年來共檢測了1500個不同疾病別之案例，臨床研究證實，心肌梗塞與昏厥病人的皮膚交感神經活性確有變化，此研究已發表在5月份的《心律學（Heart Rhythm）》國際學術期刊。
其中一名60歲急性心肌梗塞男性病患接受交感神經檢測時，影像可見心室心律不整，而在心律不整前，交感神經出現異常的活化；病患緊急接受心肌梗塞治療後，其交感神經活性馬上下降，心室心律不整也立刻減少！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54547
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