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《R2M：重燃戰火》今正式上線　承襲經典每日登錄拿獎勵

▲《R2M：重燃戰火》今日正式開服，台港澳同步上市。 （圖／翻攝《R2M》官方社群）
▲《R2M：重燃戰火》今日正式開服，台港澳同步上市。 （圖／翻攝《R2M》官方社群）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-26 15:28:31

韓國WEBZEN原廠直營的MMORPG新款手機遊戲《R2M：重燃戰火》今（26）日中午正式開服，在Google Play和App Store雙平台上線。官方YouTube頻道也公開了宣傳影片，韓國女團「宇宙少女」人氣明星「BONA」領銜，讓粉絲相當期待。

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WEBZEN原創PC遊戲《R2》（Reign of Revolution），至今已運營16年，承襲原創IP最新的MMORPG手機遊戲《R2M：重燃戰火》推出，帶來為搶佔更多狩獵地盤而展開大規模 PVP 戰鬥的經典玩法「據點攻城戰」，還有可以提升角色能力值的132種華麗「變身」系統。

為紀念《R2M：重燃戰火》正式上市，WEBZEN準備了豐富活動。遊戲內角色達到特定等級後，可以獲得相應獎勵寶箱。開啟寶箱可以獲得「體力恢復藥劑」「瞬移卷軸」「高級變身抽卡」「強化卷軸」等虛寶獎勵。

今日起登入《R2M：重燃戰火》的玩家發放每日登入獎勵，活動將持續進行至8月2日共為期7天，進行的每日登入活動期間，依照玩家登入遊戲天數，可以獲得「100,000 金幣」「上級精華箱子」「上級變身抽獎券」等虛寶獎勵。透過客服中心檢舉BUG或提出寶貴建議的玩家，每月會從中隨機抽取5名發放「上級變身抽獎券」和「上級寵物抽獎券」虛寶獎勵。


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